Un turista mor aixafat per un bloc de gel en una cova de la Patagònia

#CerroCuevadeJimbo #Ushuaia

Desprendimiento de placas de hielo sobre un turista brasileño, quitandole la vida. pic.twitter.com/dfWNLjEeUn — Angel Fretes (@angelfretestdf) November 3, 2022

Una exploració turística ha acabat amb tragèdia aquest dimecres a la, després que un gran bloc de gel hagi aixafat un. Els fets s'han produït al, als afores de la ciutat d'Ushuaia, quan un grup d'excursionistes amaters han accedit a la, que estava tancada per risc de despreniments.La víctima s'ha avançat als seus companys per admirar la bellesa de la caverna blanca, quani li ha caigut al damunt. Un company estava enregistrant l'escena i ha captat el moment concret de l'accident. "Amb compte!", cridava segons abans de la desgràcia. "", avisava un cartell a pocs metres de l'entrada.El personal delhan arribat de manera gairebé instantània a la zona i han donat la veu d'alarma als serveis d'emergències en constatar que l'home tenia els signes vitals baixos. Si bé, els efectius policials, els bombers i els serveis sanitaris desplaçats només han pogut constatar la defunció. "S'ha avaluat la possibilitat de desplaçar-lo en helicòpter, però", ha explicat el parc nacional en un comunicat.La cova de Jimbo és un dels principals atractius de la, als afores de l'última ciutat argentina de la Patagònia. Només és accessible per als senderistes més experts, ja que el recorregut fins a arribar exigeix una capacitat física òptima. Des de fa un any, però, està

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor