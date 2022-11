Així és Edward Niño, l'home més baixet del món

L'va néixer el 10 de maig de 1986 a Bogotà (Colòmbia) i amb els seusés l'home -amb mobilitat- més baixet del món des del 2020 . Quan tenia quatre anysva deixar de créixer i els seus pares, preocupats perquè el seu nen no creixia com la resta, el van dur a diversos especialistes. No va ser fins 20 anys més tard que li van diagnosticar el que tenia:Actualment, Niñoa una finca amb animals als afores de la capital colombiana. És el gran de quatre germans. Un d'ells, el Miguel, fa 1,20. En el seu cas, però, la diagnosi és una altra i és, una anomalia que li provoca un dolor notable que, a vegades, li impedeix caminar.L'home més baixet del món ha explicat al Guiness World Record que per a ell, "l'estatura i la grandària no importen" i que la seva condició no el defineix, tot i que"Vull que la gent em conegui per qui soc realment: petit en mida, però gran en cor", ha declarat. De fet, l'Edward ha considerat que el seu somriure és el seu "encant", el que "conquista el món". El que més el caracteritza, segons la seva família i amics més propers, és la seva actitud positiva davant la vida.Ara que té 36 anys ha assegurat que el seu desig és viatjar. De moment, ha estat, a banda de per la seva Colòmbia natal, a Argentina, Xile i Equador. Un dels territoris "imprescindibles" que vol visitar, ha assegurat, és. A l'Edward li agrada passar temps amb la família, de qui ha afirmat tenir un "suport incondicional", i dels seus moments de temps lliure. En aquests, ha detallat que es distreu fent sopes de lletres, jugant a cartes, fent esport o cuidant la casa, sigui netejant o alimentant elsque hi tenen: cavalls, gallines, vaques, porcs i conills.Ell treballa com a model i actor, però també ha declarat que li agrada molt la. Sobre això, ha precisat que els seus gèneres preferits són el reggaeton, el vallenato, el merengue i l'electrònica. Finalment, Niño s'ha descrit a si mateix com una persona amable, afectuosa i molt alegre, i un missatge que vol transmetre al món és quei que tot és possible, tal com ha assegurat que li diu des de petit la seva mare.

