TV3 anuncia els sis presentadors de la Marató 2022

S'acosta el desembre i, per tant,. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals () ha anunciat aquest divendres les sis cares que s'encarragaran de presentar l'especial, aquest any dedicat a les malalties cardiovasculars.La jornada arrencarà a Catalunya Ràdio amb El Suplement, presentat per. A TV3, començarà en tres grans sets repartits pel territori, on hi haurà l'acció principal durant el dia dirigida. Al vespre, des de l'exterior cap a dins del plató,entraran en escena acostant-se als espectadors.La CCMA recorda que les malalties cardiovasculars són "la principal causa de mort als països desenvolupats", i que a Catalunya. A més, assenyala que "els experts preveuen que aquestes patologies continuaran augmentant", especialment entre els menors de 50 anys.

