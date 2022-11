El poble valencià que reclama ser l’inventor de la Coca-Cola

Laés clarament el refresc més popular del món i la seva història oficial és ben coneguda. El 1886, ara fa 136 anys, la va inventar el farmacèuticcom a beguda medicinal i un any després l'empresariva comprar per 500 dòlars la famosa "formula secreta", que el va acabar fent multimilionari. Tot això va passar als, però a més de 7.000 quilòmetres hi ha un poble valencià que reclama ser l'autor real de la Coca-Cola.Es tracta de l', un municipi de 4.500 habitants situat a uns 70 quilòmetres de la ciutat de València. Popular per ser el poble natal del cantautor, també reivindiquen que la gran empresa de begudes es va inspirar en el producte local denominatper crear el popular refresc.La història es remunta fins sis anys abans, el 1880, quan tres emprenedors locals van obrir una destil·leria que va experimentar un creixement meteòric, convertint-se només 12 anys després en proveïdor oficial de laper ordre de la llavors reina regent d'Espanyad'Aquell anomenat "xarop superior de Kola-Coca" es preparava ambdeli el seu sabor va fer que popularment es passés a conèixer com a "". L'èxit de la beguda va fer que el 1885 un dels tres empresaris de la destil·leria viatgés fins als Estats Units a mostrar el producte. Un any després, Pemberton inventava la Coca-Cola.Aquestai elssemblants alimenten aquesta teoria des del poble, que no manté més evidències. Ara, mentre la Coca-Cola ha triomfat durant un segle i mig per tot el món, la Kola-Coca es va deixar de fabricar als anys 50. El motiu, segons una llegenda que no ha estat demostrada, és que els propietaris de Coca-Cola van viatjar fins a Aielo de Malferit per comprar la

