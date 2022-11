Què és l'efecte elefant i per què l'hauries de tenir en compte a la carretera

Què podem fer per assegurar-nos que no patim aquest efecte?

Tenir seguretat al volant és un dels aspectes més importants a l'hora de conduir. Sentir-nos protegits depèn, en part, de la resta de conductors que ens envolten, però també de nosaltres mateixos. En aquest sentit, hi ha certs. Un d'ells és el denominat efecte elefant que es produeix, només, en cas de col·lisió.Quan xoquem, per efecte de la, qualsevol objecte que viatja sense lligar en el vehicle continua la seva marxa cap endavant i multiplica, per efecte de la velocitat, la força amb la qual colpeja qualsevol ocupant fins a 40 vegades el seu pes a només 50 km/h. D'aquesta manera, si per exemple portem un nen de tres anys mal ancorat a la part posterior del cotxe, en cas que tinguem un accident, colpejarà algun dels ocupants dels seients davanters amb la mateixa força que si s'hagués convertit en una girafa -si anem a 50 km/h- o en un elefant -si anem a 90 km/h- en el denominat. Així, la força amb la qual impacta un objecte o una persona en un altre objecte o persona del vehicle es converteix en el pes d'un animal segons la velocitat en què es viatgi en el moment de l'accident.El primer que hem de fer abans d'arrencar és assegurar-nos que, ja que qualsevol objecte voluminós pot provocar l'efecte elefant. En aquest sentit, és important recordar que les mascotes també compten. Elles, tant se val que siguin petites com grans, han d'anar amb unPortar un animal sense lligar al cotxe pot suposar una sanció de fins a 500 euros. En el cas dels objectes, la sanció pot arribar als 200 euros.A banda de l'esmentat, també és "essencial", segons ha informat la Direcció General de Trànsit (DGT),perquè, si ho fem, el comportament del cotxe és incert. Amb més pes, necessitem més temps per reaccionar perquè li costa més frenar i accelerar i els pneumàtics tampoc funcionen com ho farien normalment.Per tot plegat, la DGT ha subratllat la importància de conèixer tot el que et pot passar al volant per estar previngut. En aquest cas, a banda de les multes, el perill també està en la vida de les persones que viatgen dins del vehicle.

