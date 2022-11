Illa colla Aragonès per negociar els pressupostos: «El Govern ha col·lapsat»

El PSC continua al marge de les negociacions del Govern de Pere Aragonès amb les formacions pels pressupostos, però no per això, redueix la seva insistència. Aquesta setmana l'executiu s'ha reunit ambper abordar els comptes -la CUP no ha volgut- i la setmana vinent està prevista -que no concretada- la reunió amb els socialistes. "No entenc que tardem tant a fer una reunió", ha expressat el primer secretari del PSC,, aquest divendres en una atenció als mitjans, des de la qual ha criticat lade l'executiu: "És un Govern que ha col·lapsat".Per Illa, és imprescindible "posar ordre a la política catalana" i "protegir la ciutadania". Per fer-ho, l'instrument "més important" és el pressupost, i per això ha insistit que "és possible" tenir-lo en vigor, tot i que l'executiu d'ERC ja ha descartat aquesta opció. "Fa més de dos mesos que ens oferim", ha insistit Illa, que ha tornat a manifestar la mà estesa del seu grup: "No puc fer més que reiterar que estem disposats a ajudar a fer que hi hagi un pressupost".El líder del PSC ha assegurat que a la reunió no hi aniran amb peticions, sinó que serà per "escoltar". "Si se'ns convoca anirem, estudiarem la documentació i el plantejament que ens facin i", ha explicat Illa que també ha descartat presentar una moció de censura conjunta amb Junts com ha plantejat el diputat Joan Canadell.Illa ha fet les seves declaracions després de visitar diversos agents de la zona de Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, en el marc de la seva ronda de contactes amb agents socials i econòmics d'arreu del territori. Segons el cap de l'oposició, han constatat "" per part dels agents socials i econòmics de la complexitat del moment actual per la crisi energètica: "La gent demana posar els peus a terra i centrar les energies a resoldre els problemes reals", ha afegit.

