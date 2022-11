Com es poden bullir patates en només 4 minuts? El truc infal·lible d'Arguiñano

Cuinar amb presses és un dels màxims problemes de molts catalans. La feina, anar a l'escola, extraescolars, anar a classe, estudiar, arribar o sortir de la feina... molts inconvenients en una vida atrafegada per les circumstàncies.intenten invertir el temps amb una eficiència gairebé exacta per a poder cuinar dinars, sopars o àpats sense caure en la monotonia, el menjar brossa o altres derivats més nocius.Se solen triar aliments o receptes ràpides per a poder aprofitar el màxim possible el temps. I això, en, també ho sap. Per això mateix, com en la majoria dels seus programes, ha deixat caure un truc infal·lible per a poder coure un dels aliments més utilitzats a la cuina: la patata.Per al xef basc, qui sempre aposta per una alimentació molt equilibrada, de proximitat i amb receptes assequibles, els passos a seguir són molt fàcils. Només es necessiten patates i un electrodomèstic, el microones.també recomana que es facin servir patates de 150 grams cadascuna, perquè si són més grans es necessitarà més temps.Un cop triades les patates,és embolicar-les amb paper film. Per a fer-ho les haurem d'haver netejat una mica però, sobretot, sense treure la pell. Aquest pas serà el posterior. No s'han de posar totes les patates a la vegada. D'una en una, i durant quatre minuts al microones. Així es couran les patates. Abans de retirar-les, cal deixar-les una estona perquè es refredin o pot haver-hi risc de cremades. Per a pelar-les,

