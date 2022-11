El petit Oliver es desperta i evoluciona favorablement després de l'operació

Un trasllat en avió fet amb molta cura

després de superar "amb èxit" l'operació que ha aconseguit extirpar-li un 90% del tumor cerebral que tenia. Ho ha explicat el seu pare,, en declaracions als mitjans de comunicació aquest mateix divendres. "Està com si no l'haguessin operat", ha dit, esperançat en l'evolució del tractament. Ara la família espera que pugui tenir una vida "el més normal possible". Abans, però,i pugui ser traslladat a planta aviat. Un cop se superi aquest pas, s'avaluarà el tumor per preparar el tractament oncològic més adequat.L'Oliver va passar per una operació molt complicada aquest divendres, amb fins ad'intervenció. El menor, de poc més de dos anys, s'ha fet popular pel seu trasllat des de casa seva, a Cancun (), fins a Barcelona per ser intervingut. El nen (que és originari de Màlaga), va ser intervingut divendres passat per primera vegada per intentar frenar laque patia, que és bàsicament l'acumulació de líquid dins de les cavitats profundes del cervell. Si n'hi ha massa, s'exerceix una forta pressió sobre l'òrgan, creant molts problemes.El. A més a més, també és pràcticament l'únic que ho pot fer en condicions, ja que les dues operacions a les quals s'ha sotmès són molt complicades per la zona en la qual s'ha de treballar, el cervell, i per l'edat del nen, tan petit com és ell., on una UVI mòbil ja l'esperava a la pista cap al centre mèdic juntament amb el seu pare i el seu tiet. Allà, se li va fer un escàner per poder sotmetre'l a una intervenció d'urgència per treure-li la porció més gran possible del tumor cerebral que patia. Així, l'evolució mèdica de l'Oliver es va convertir en unades que se li va diagnosticar un càncer cerebral de pronòstic greu que li provoca hidrocefàlies.

