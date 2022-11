El coet xinès s'estavella al Pacífic sud, segons l'exèrcit dels Estats Units

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

El coet xinès que aquest matí ha creat una alarma global i ha obligat a tancar aeroports ja ha caigut. Ho ha fet, segons l'exèrcit dels Estats Units, al Pacífic sud després de donar diverses voltes a la Terra. L'artefacte, que tenia Catalunya en la seva trajectòria, ha provocat querestringís els vols a casa nostra des de les 09:38 del matí fins a les 10:18.Les autoritats xineses han permès que l'artefacte hagi caigut sense control sobre el planeta. És el segon cop en tres anys que ho fan i aquesta vegada Catalunya n'ha estat temporalment protagonista. El vehicle, batejat com a, forma part del seu ambiciós programa espacial. El mòdul pesai ve de posar en òrbita l'última fase de l'estació espacial xinesa. Es creu que el coet, amb la simplei el que s'ha conservat ha caigut sobre l'oceà.Laencara no s'ha pronunciat al respecte, però les altres vegades que la Xina ha creat un perill així ha condemnat els fets i els ha titllat d'irresponsables.d'aquest mateix 2022. Aleshores, gran part de la ferralla espacial es va desintegrar sobre l'Índic. La manera caòtica en la qual la Xina gestiona les restes dels seus coets un cop els ha fet servir no només afecta la Terra. Aquest mes de març, un bloc de ferralla espacial

