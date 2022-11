Arnau Tordera denuncia el «menyspreu intolerable» del «Planta Baixa» per la cancel·lació d'una entrevista

El músicha denunciat unper part de l'equip de Planta Baixa de TV3 cap a la "cultura", cap a ell i també cap a dos membres més de l'equip de, les intèrprets Mouna Haloul i Joana Duch. Segons ha explicat l'artista en un vídeo transmès en directe tot just després de l'ocorregut aquest dijous al seu perfil d'Instagram, feia aproximadament una setmana que havien pactat una entrevista amb el programa presentat per Agnès Marquès.Quan van arribar a les instal·lacions de la televisió catalana, un membre del personal de seguretat els va aturar i va fer cridar a una hostessa que, quan va arribar, els va oferir totes les explicacions pertinents. Segons el seu relat dels fets, la treballadora els hi va dir que per la notícia d'última hora de la retirada del futbolista del Barça Gerard Piqué del futbol, s'havien quedat "sense temps" i havien decidit gastar tot el que els quedava fent un especial sobre el tema, obviant l'entrevista sobre l'òpera La gata perduda, el documental de la qual s'emetia a la nit a TV3., ha detallat Tordera que, ha explicat que es va traslladar des de Tona, on viu, fins als estudis de TV3 a Sant Joan Despí per fer l'entrevista, quelcom que també ha criticat. "A la gent de Barcelona sempre se'ls hi ofereix un servei de taxi per anar fins al plató. Jo ho vaig demanar com a contribuent, però em van dir que no". Tordera ha considerat que aquestaés "" i ha parlat de "privilegis".A més a més, segons el cantant el que li ha passat a ell i a les seves companyes, la "pèrdua" d'hores, temps i despeses,. Ans al contrari, ha opinat que el tema de fons és que en els mitjans, i en concret a la televisió pública catalana, hi ha. A parer seu, l'anunci que Piqué deixa el futbol "no és una qüestió extremadament noticiable", ja que és una cosa que "continuarà passant al llarg del temps". L'artista ha considerat que és unai que "no afecta ningú". Amb tot ha opinat que l'entrevista sobre la seva òpera, "una obra participativa que aprofundeix en els vincles entre el Liceu i el Raval", és "infinitament més important" que l'encara futbolista del Barça.Precisament per aquesta "importància", l'artista ha denunciat que Planta Baixa suspengués l'entrevista, com podria haver estat una entrevista en qualsevol altre programa.

