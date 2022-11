L'endemà del protocol als desnonaments: «Avui no, però han promès antiavalots la setmana vinent»

Tots els ulls dels col·lectius del moviment per l'habitatge estaven pendent de quin seria el paper dels Mossos d'Esquadra en els desnonaments previstos per aquest divendres, l'endemà de la presentació del. L'anunci del conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, va deixar freds els moviments socials, ja que continuava contemplant, tot i que ho col·locava com a "últim recurs". A la pràctica, però, els sindicats d'habitatge creien que continuarien trobant-s'ho en el dia a dia. Aquest matí, amb dos desnonaments al barri del Raval de Barcelona, hi havia fermes sospites que això pogués evidenciar-se. Finalment, però, la feina negociadora dels activistes concentrats, Ajuntament de Barcelona, comitiva i propietat ha deixat en suspens els dos processos. No ha calgut intervenció policial. Ara bé, sí que s'ha deixat un avís clarificador. "Ens han enviat un missatge., ha explicat l'Àxel Altadill, un jove del Raval, després de saber que aquesta nit la passaria a casa seva.L'Àxel compta amb informe de vulnerabilitat, informe d'exclusió residencial i tot allò necessari per rebre una oferta de lloguer social per part del gran propietari del pis que ocupa. Malgrat això, la proposta que contempla la llei catalana no arriba. "", diu, mostrant el paper que certifica els tràmits que ha engegat. Mentrestant, desenes de persones s'han hagut d'aplegar avui al davant de l'edifici on viu, al carrer Santa Madrona, per evitar que el fessin fora. Ho han aconseguit, almenys momentàniament. "Ens han donat una setmana. Diuen que tornaran i que pretenen executar. Si venen amb la Brimo ja es demostrarà que aquest nou protocol és una farsa", denuncia l'agreujat.Pel que fa a la protesta immediata a peu de carrer, aquesta era la segona victòria del matí per al Sindicat d'Habitatge del Raval. Minuts abans, a tocar de la rambla principal del barri se celebrava un altre èxit modest. Al número 8 del carrer de Sant Rafael, els representants judicials es presentaven amb la intenció d'executar el que eray. Una dona que viu amb la seva mare, la filla, i un menor a càrrec.De nou, la família tenia relació amb els Serveis Socials. De fet, el seu expedient està acceptat i. És a l'espera que li trobin un pis assequible. L'eina per a col·lectius en situació d'exclusió social fa temps que està col·lapsada, per la creixent necessitat social. L'Ajuntament reclama més finançament per part de la Generalitat, i el govern català evita pronunciar-se sobre les xifres. Mentrestant, les últimes dades, del passat juny, situavena Barcelona. La de l'Emily n'és una més.Tot això fa que una quarantena de persones hagin sortit al carrer, aquest divendres, per col·locar-se davant la porta d'aquesta veïna del Raval. La propietat, Uniprevent SL, també és una gran tenidora. En el seu cas, es mantenia la voluntat de desnonar, peròha acabat per trobar una via alternativa. A canvi de frenar l'expulsió judicial, s'ha acordat intentar integrar el pis de l'Emily en el programa, impulsat per la Generalitat. En aquest cas, mentre no es trobi un habitatge estable per a la família, el pla garantiria que l'administració es faria càrrec del pagar un lloguer del pis ocupat. Aquesta és l'opció que es treballarà les properes dues setmanes, segons s'ha acordat a última hora.Els pactes in extremis, doncs, han frenat els procediments i han evitat que la policia hagués de valorar quina intervenció com a policia judicial feia. Així i tot, els activistes, sobre el terreny, ja s'han trobat una promesa. Un advertiment que fa que l'examen al nou protocol d'actuació policial sigui, de nou, imminent.

