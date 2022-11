Almeida se suma al comiat de Piqué: «Madrilenys, jo també us he de dir una cosa»

Madrileños, yo también os tengo que decir una cosa: dejo los saques de honor. #fotografoswelcome https://t.co/7jYysTj52i — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 4, 2022

ho ha tornat a fer, i per partida doble. Després de xutar contra algú per tercera vegada , l'alcalde de Madrid ha utilitzatde nou per bromejar sobre ell mateix, una altra pràctica habitual en ell a les xarxes socials.Després de la pilotada a un fotògraf en l'estrena d'un camp de rugbi, Almeida va aprofitar la situació per combinar-ho amb l'home del dia, Gerard Piqué, i aconseguir un tuit viral: "", afirma citant el vídeo del jugador del Barça.Almeida no té una bona experiència amb les pilotes en actes públics. El d'aquest dijousen què la mala sort i el risc propi de l'escena li van jugar una mala passada: és la tercera vegada que li passa.El 2020, Almeida va llançarsituat al costat de la porteria. Va marcar el gol, que va servir per dissimular amb una celebració imposada per no parar atenció al ridícul incident. L'any següent, en un acte a l', va tornar a xutar contra un càmera, aquesta vegada amb una rabona. "", li va etzibar anar un company a la víctima.

