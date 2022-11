La Fiscalia critica els canvis constants a la cúpula dels Mossos: «Causa perplexitat»

Quan encara cueja la polèmica per la destitució del comissari,, com a responsable dels Mossos, el tinent fiscal de la Fiscalia Superior de Catalunya,, ha reclamat "estabilitat" a la cúpula del cos. "Causa perplexitat el canvi continu de la direcció de la policia, implica canvis continus d'interlocutors i canvis de projecte; demanem certa estabilitat als comandaments dels Mossos", ha dit en la seva compareixença a la comissió d'estudi del model policial del Parlament. En els darrers cinc anys, els Mossos han tingut cinc comissaris en cap. "Imaginin-se que en els darrers cinc anys haguessin passat cinc fiscals diferents", ha exemplificat el tinent fiscal.Ariche també ha llançat una advertència i ha exigit que no hi hagi cap tipus d'ingerència als Mossos quan actuen com a policia judicial. "No hi poden haver ingerències de cap mena en les investigacions dels Mossos, ni per part dels polítics del propi, ni tampoc per part de polítics d'altres departaments", ha dit el tinent fiscal. "Tampoc es poden fer sol·licituds d'informació dels comandaments als funcionaris que actuen com a policia judicial en investigacions", ha deixat clar. En aquest sentit, ha remarcat que quan els Mossos actuen com a policia judicial, es deuen únicament i exclusiva a allò que ordenin jutges i fiscals.Les paraules d'Ariche arriben després de diverses informacions que apunten a ingerències polítiques als Mossos d'Esquadra i assenyalen l'actual comissari en cap del cos, , per haver intentat frenar o obtenir informació d'investigacions policials sobre polítics independentistes en anteriors legislatures. L'actual conseller d'Interior,, sempre ha dit que no té constància d'aquestes ingerències i descarta, per ara, obrir cap investigació interna per esclarir els fets. Això sí, Elena ha reiterat al Parlament en diverses compareixences que, si té constància d'aquestes ingerències, hi haurà els cessaments que calgui.El tinent fiscal també ha reclamat a Interior la creació d'dels Mossos adscrites a les fiscalies provincials. "S'ha de potenciar sense complexos, és molt important", ha dit. Aquestes unitats haurien de ser, únicament, per investigar fets delictius. "Fa dotze anys que la Policia Nacional té aquestes unitats i els Mossos fins ara han anat derivant aquestes qüestions", ha dit.Ariche també ha defensat lade la policia. "Si no ens podem refiar de la policia, això ja seria un estat bananero", ha dit, i ha recordat que els agents que fan un atestat tenen l'obligació de dir la veritat. De tota manera, ha admès que hi ha sentències en què la versió policial no coincideix amb el veredicte del jutge. "No som els socis de la policia ni l'advocat de la policia", ha defensat el tinent fiscal. Pel que fa als desnonaments, ha admès que és una qüestió "complicada". "Quan s'ha intentat mediar i no hi ha resposta, i qui ocupa l'habitatge no vol marxar, l'ordre judicial s'ha de complir d'alguna manera i s'hauran d'aplicar els mitjans que calgui", ha defensat.

