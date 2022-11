Tot el que sabem del coet xinès descontrolat que ha passat per Catalunya

Quina trajectòria duu el coet?

Així és el Long March-5B Y4 Foto: Viquipèdia Commons

I a Catalunya pot xocar?

Situació anòmala a l'espai per un coet de la Xina que ha posat en escac molts espais aeris del planeta., que forma part del seu ambiciós programa espacial, sobre la Terra. La seva trajectòria ha passat per la Península Ibèrica i, també, per Catalunya. En aquesta situació, l'aeroport del Prat (i altres infraestructures aèries catalanes) han hagut de cancel·lar els seus espais aeris , frenar vols i desviar altres que ja estaven enlairats per la possibilitat que caigués al territori.El mòdul pesa 20 tones i ve de posar en òrbita l'última fase de l'estació espacial xinesa. La decisió és un fet habitual de l'agència espacial de la Xina, que té com a norma "deixar caure" sense cap mena de control la ferralla dels coets, projectils, satèl·lits o altres objectes que han deixat en òrbita. Com afirmen diversos mitjans especialitzats, el fet habitual és que més del 80% del coet es desintegri en el moment d'entrar a l'atmosfera.Diverses agències espacials de tot el món estan monitorant la trajectòria del coet, a més de poder-la en temps real a partir d'aquest enllaç. Segons els últims càlculs de l'organisme europeu encarregat de la vigilància espacial, l'EUSST,ha de passar dues vegades per sobre de la península Ibèrica.Els càlculs, però, també inclouen que passi breument pel sud d'Europa i la península Aràbiga., a uns 80 quilòmetres d'altura, per a les 8:50 del matí, però amb una forquilla d'una hora de marge d'error.La projecció de risc d'una possible col·lisió en territori és baixa, però no és impossible. És per això mateix que s'han pres les mesures adients per descartar qualsevol escenari funest. Protecció Civil ha informat quedel matí fPerò els escenaris no tenen per què ser funestos. Es preveu que el coet, amb la simple fricció contra l'atmosfera, es desintegri en gran manera i el que es conservi caigui sobre els oceans. No obstant això, Catalunya és en la seva trajectòria i és per això que s'han activat totes les alertes i mesures de seguretat disponibles.

