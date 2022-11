L'Audiència de Barcelona reobre la causa contra Colau per subvencions a entitats socials

L'deha reobert la causa contra l'alcaldessa de Barcelona,, per suposades irregularitats en la concessió de subvencions municipals. El jutjat d'instrucció va arxivar el 26 de juny la causa per prevaricació, tràfic d'influències i malversació de fons públics, entre altres, però l'acusació popular de l'Associació per lai lava presentar recurs, al qual es va oposar la fiscalia, i ara el tribunal ha ordenat al magistrat que segueixi investigant el cas.De fet, li dona permís per allargar la instrucció i practicar novesde prova com l'anàlisi d'expedients dea l'Observatori DESC, la PAH, l'APE o Enginyeria sense Fronteres entre els anys 2020 i 2021. El jutjat instructor va tancar la causa en considerar que Colau havia delegat part de les seves funcions, com la concessió de subvencions, a altresmunicipals, i no constava que donés indicacions de cap tipus en aquesta matèria. A més, la interventora municipal va explicar que ella havia advertit que el sistema tenia algunes irregularitats que s'arrossegaven d'abans que Colau fos alcaldessa, però no hi veia rellevància penal.No obstant, l'Audiència considera que hi pot haver diversos, sobretot, en la concessió directa de determinades subvencions a les citades entitats socials, i que les ajudes excepcionals han d'estar degudament justificades si es concedeixen sense un veritable concurs públic. Segons el tribunal, algunes d'aquestes concessions haurien vulnerat lageneral de subvencions i podrien haver-se d'anul·lar perquè es van concedir de forma "recorrent, reiterada i directa". A més, algunes subvencions plurianuals es van concedir sense que hi hagués un, requisit legal, i més del 70% del total es dedicaven a salaris, cosa que hauria de suposar una contractació, i no pas una subvenció a una entitat. També considera que hi podria haver conseqüències administratives.Respecte Colau, el tribunal recorda que formava part de l'i laabans de ser alcaldessa. També diu que tot i que en general l'Ajuntament va reduir les subvencions excepcionals durant el seu, aquestes entitats van rebre més diners a través de subvencions excepcionals. Per tot això, el tribunal ordena reobrir la, almenys per prevaricació, contra Colau, obre la possibilitat que s'ampliï a altres càrrecs municipals, autoritza a practicar noves proves i permet que s'allargui la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor