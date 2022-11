Així és el Long March 5, el coet xinès que impactarà sobre la Terra

Changzheng 5, Long March 5, LM-5 o CZ-5. Aquests són els noms pels quals es coneix el coet xinès que aquest matí ha passat per Catalunya. Ha anat de ben poc que el vehicle -o el que quedava de les seves restes després d'impactar contra l'atmosfera- no estavellés contra casa nostra. Però per què ha estat a punt de passar això?Estava planejat que caigués sense control sobre la Terra?No és la primera vegada que la Xina posa en risc el món sencer amb els seus artefactes espacials. De fet, amb aquesta,. La darrera va ser el 30 de juliol d'aquest 2022. Aleshores, com és probable que passi ara, gran part de la ferralla espacial es va desintegrar sobre l'Índic.Tècnicament, és un vehicle de llançament pesat i ha estat desenvolupat per l'Acadèmia Xinesa de Tecnologia de Vehicles de Llançament (CALT), el principal fabricant de llançadors i míssils balístics del país.El llançament inaugural del coet va tenir lloc el 3 de novembre dels 2016 des del Centre de Llançament de Satèl·lits de Wenchang a l'illa xinesa de Hainan, amb un, segons fonts oficials. El seu naixement coincideix amb la necessitat de tenir nous vehicles de llançament xinesos de finals del 90, començament dels 2000. Aleshores, volien crear nousque fossini relativamentcapaços de transportar càrregues tant lleugeres com molt pesades. Tècnicament, és comparable a altres coets propietat dels Estats Units, Europa i Rússia.La idea del CZ-5 també era que pogués substituir els anteriors vehicles aeroespacials. El seu projecte de construcció es va anunciar el 2011, però el seu desenvolupament va començar a partir del 2007. Lesa cobrir per part de la Xina amb el seu naixement eren les següents: 1), el Long March 5 s'utilitza en la construcció de la Gran Estació Espacial Modular xinesa; 2), el coet s'ha fet servir per posar en òrbita el telescopi especial xinès Xuntian, que està previst que s'annexioni amb l'estació espacial xinesa; 3), els coets d'aquesta sèrie estan pensats que serveixin per implementar el Programa Xinès d'Exploració Lunar, i 4), els científics xinesos van planejar per al 2020, en el marc del programa d'exploració de Mart, llençar una sonda per estudiar el planeta vermell amb l'ajuda del vehicle de llançament Long March 5 en l'òrbita de transició de la Terra i Mart.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor