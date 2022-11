Restringeixen temporalment els vols a Catalunya pel possible impacte d'un coet xinès

Degut al risc associat pel pas de l'objecte espacial CZ-5B travessant l'espai aeri espanyol, s'han restringit totalment els vols des de les 09:38 a les 10:18 hores a Catalunya i altres comunitats.



És el segon cop en tres anys que ho fa i aquesta vegada podria tenir repercussions per a Catalunya. L'agència espacial del país ha deixat caure sense control un coet, el Llarga Marxa-5B Y4, que forma part del seu ambiciós programa espacial, sobre la Terra. El seu mòdul pesai ve de posar en òrbita l'última fase de l'estació espacial xinesa.És precisament per això queha informat que tots els vols que surtin des de Catalunya des de les 09:38 del matí fins a les 10:18 s'han restringit. Es preveu que el coet, amb la simple fricció contra l'atmosfera, es desintegri en gran mesura i el que es conservi caigui sobre els oceans. No obstant això, Catalunya és en la seva trajectòria i és per això que s'han activat totes les alertes i mesures de seguretat disponibles.De fet, segons els últims càlculs de l'organisme europeu encarregat de la vigilància espacial, el mòdul de 20 tones ha de passar dues vegades per sobre de la península Ibèrica. Els càlculs, però, també inclouen que passi breument pel sud d'Europa i la península Aràbiga. Les estimacions (fetes a les 2:30 de la matinada peninsular espanyola) esperaven el xoc contra l'atmosfera, a uns 80 quilòmetres d'altura, per a les 8:50 del matí, però amb unaLa NASA encara no s'ha pronunciat al respecte, però les altres vegades que la Xina ha creat un perill així ja ha condemnat els fets i els ha titllat d'irresponsables.

