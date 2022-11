Una menor denuncia una agressió per part d'un porter de la discoteca Waka Sabadell

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

La discoteca @WakaSabadell, de nou, a l'ull de l'huracà



Una noia ha denunciat haver estat agredida pel personal de seguretat del local de Sant Quirze després de preguntar per què no la deixaven accedir, malgrat haver pagat l'entrada



🎥 @breenditaa23 pic.twitter.com/Bhp9dMqRPq — Ràdio Sabadell 94.6 (@RadioSabadell) November 2, 2022

Nova situació de perill per a una noia menor d'edat en una discoteca de Catalunya. Una menor ha denunciat davant dels Mossos d'Esquadra, ubicada a Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), segons ha avançat el Diari de Sabadell i han confirmat fonts policials a l'ACN.també ha facilitat les imatges.Els fets van tenir lloc la nit del. En un vídeo publicat a les xarxes socials es pot veure com l'home agafa la noia pel coll i la fa caure a terra. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.

