«Eufòria» segueix recollint fruits: una nova cantant de la primera temporada estrena single

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

La primera temporada d'segueix recollint els seus fruits. La cantantha publicat aquest divendres el seu primer senzill després de participar en el programa musical de TV3.és el tema, produït per Pep Saula i Jan Ayqua, en el que parla dels "somnis d'aquella nena petita que s'imaginava, mentre es mirava al mirall, gravant cançons i actuant davant de milers de persones".El segell destaca que la seva música està influïda per diferents. Delirics remarca que la cantant comença amb el segell “un nou viatge i una nova etapa per desenvolupar la seva carrera musical i mantenir la seva essència tan rebel i potent”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor