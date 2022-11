El missatge de Ramos a Piqué per la seva retirada: «T'ho dic en andalús...»

Geri, te lo digo en andaluz: ¡que te quiten ‘lo bailao’, crack! 😉 ¡Disfruta de la vida! pic.twitter.com/Qt0MSTPj73 — Sergio Ramos (@SergioRamos) November 3, 2022

L'anunci de Gerard Piqué que es retira no ha deixat a ningú indiferent i els seus amics, companys , rivals i seguidors han omplert les xarxes socials de missatges d'homenatge. També l'excapità del Reial Madrid,, amb qui ha mantingut una relació d'alts i baixos al llarg de la seva carrera. "", li ha dit l'ara jugador del PSG.Tots dos van conformar una de les millors parelles de centrals de la història de la selecció espanyola i han guanyat els títols més prestigiosos de la mà. Alhora, però, van protagonitzar una de les situacions més tenses dels últims anys entre jugadors del Barça i del Madrid -en part pel tarannà provocador del català- quanestava a la banqueta blanca i arran del moviment independentista català. Si bé, els anys els van servir per reconduir la seva relació i ambdós han declarat recentment queGerard Piqué ha anunciat aquest dijous que es retirarà aquest mateix novembre. El central de La Masia ha compartit un vídeo per explicar que el partit d'aquest dissabte contra l'Almeria serà el seu comiat de l'estadi culer: "", hi diu. Ho farà ja aquest 2022, sense esperar que finalitzi la temporada.Piqué és el tercer jugador més llorejat de la història del Barça, amba la seva vitrina, només per darrere de Leo Messi i Andrés Iniesta. Com a culer, ha guanyat 8 lligues, 3 Champions, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa i 6 Supercopes d'Espanya. Amb laha aconseguit un Mundial, una Eurocopa i una Eurocopa sub-19; mentre que amb el, una Champions més, una lliga anglesa i una Copa de la lliga anglesa.

