Aquests són els 8 possibles rivals del Barça a l'Europa League

Els 8 possibles rivals del Barça

PSV Eindhoven: el Barça es retrobaria amb vells coneguts, com Luuk de Jong i Xavi Simons. Rennes: Dembélé tornaria a casa, al club que el va veure créixer com a professional. AS Roma: el duel a les banquetes entre Xavi i Mourinho seria d'allò més atractiu. Unió Berlín: el conjunt de la capital alemanya està sent una de les revelacions de la lliga del seu país. Manchester United: si l'entrenador el fa jugar, Cristiano Ronaldo es tornaria a enfrontar al Barça. Mitjylland: els danesos són una de les opcions més assequibles pels interessos blaugranes. Nantes: com en el cas anterior, l'equip francès disposa d'una de les plantilles de menys renom de la competició. Mònaco: l'equip del principat disposa de recursos econòmics suficients per ser un gran d'Europa, però la mala gestió esportiva li ho impedeix. Tot i això, és un rival a evitar.

Una vegada assumida la desfeta a la Champions, el Barça no té més remei que passar pàgina i començar a pensar en l'Europa League. Segur que no estava en les previsions de Xavi Hernández i Joan Laporta a inici de temporada, però la realitat és tossuda i la parròquia culer ja mira de reüll els possibles rivals del play-of de la competició de plata.I és que els tercers classificats de la fase de grups de la Champions i els segons d'Europa League passen a un play-off que dona accés als vuitens de final, on ja els esperen els campions de grup. En aquesta eliminatòria intermèdia, però, els caps de sèrie són els segons de l'Europa League, pel qual el Barça jugarà la tornada a domicili. Contra qui ho farà?El rival definitiu del Barça no tindrà nom propi fins que se celebri el sorteig del dilluns 7 de novembre a les 13 hores, mentre que els partits es disputaran després del Mundial; ja el 16 i el 23 de febrer de 2023. Després que s'hagin acabat de disputar tots els partits previs aquest dijous, aquests són els vuit equips que poden disputar l'accés a la següent ronda a l'equip blaugrana.

