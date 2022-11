Puyol, «en shock» per l'adeu de Piqué: «T'estimo, amic»

Gràcies per tot, Geri. Estic en shock. S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet. Sempre podré explicar que vaig jugar al teu costat, un privilegi. T’estimo amic.❤️ pic.twitter.com/MweMaUnaXD — Carles Puyol (@Carles5puyol) November 3, 2022

"Estic en shock". Aquesta ha estat la reacció dea l'anunci de, que penjarà les botes aquest mateix novembre. De fet, el central català disputarà el seu últim partit al Camp Nou aquest dissabte,, en el que serà el seu comiat de l'estadi i l'afició.En tota la trajectòria de Piqué, si un jugador va arribar a connectar tant a nivell futbolístic com personal amb el central va ser Puyol.ha tardat pocs minuts a acomiadar-se de qui va formar una mítica parella defensiva al seu costat.Puyol, afectat per l'anunci, ha enviat un sentit missatge al seu excompany: "", ha dit, abans de reivindicar la seva figura: "S’ha sigut molt injust amb tu, pocs han defensat la samarreta del Barça com tu ho has fet", diu.Finalment, Puyol s'ha mostrat orgullós del temps compartit: "un privilegi. T’estimo amic", ha sentenciat.Piqué és el tercer jugador més llorejat de la història del Barça, amba la seva vitrina, només per darrere de. Com a culer, ha guanyat 8 lligues, 3 Champions, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa i 6 Supercopes d'Espanya, a banda d'altres títols amb la selecció espanyola i el Manchester United.

