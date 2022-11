Els 10 millors moments de Gerard Piqué amb el Barça

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

1. El retorn al Barça el 2008

2. La cirereta al Bernabéu

3. La maneta al Madrid

4. Un central d'època contra els blancs

5. L'Espanyol "de Cornellà"

6. Silenci a Cornellà-El Prat

7. El defensa total en la primera Champions

8. "Contigo empezó todo"

9. Llàgrimes el dia 1-O

10. El gol contra el Sevilla a l'últim sospir

Gerard Piqué ha anunciat aquest dijous per sorpresa que deixa el Barça i es retira. A través d'un vídeo a les xarxes socials, el defensa blaugrana ha dit que el partit d'aquest dissabte serà l'últim que juga al Camp Nou, cosa que indica que deixarà l'equip aquest any, previsiblement després del mundial. Piqué va començar a les categories inferiors del Barça i va marxar al Manchester United per continuar creixent. D'allà va anar al Saragossa abans de tornar al club de la seva vida de la mà de Pep Guardiola. Des del 2008, ha estat el central titular del Barça i s'ha convertit en un dels millors defenses que ha passat mai pel club blaugrana. Repassem alguns dels millors moments de Piqué amb la samarreta del Barça.

