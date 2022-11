Gerard Piqué anuncia que es retira: «Aquest dissabte serà el meu últim partit al Camp Nou»

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

es retirarà aquest mateix novembre. El central de La Masia ha anunciat aquest dijous mitjançant un vídeo que el partit d'aquest dissabte contra l'Almeria serà el seu comiat de l'estadi culer: "", hi diu. Ho farà ja aquest 2022, sense esperar que finalitzi la temporada.Aquesta està sent una campanya molt difícil per a Piqué, quei està rebent moltes crítiques per part de l'afició pel seu rendiment. Qui ho ha guanyat tot de blaugrana, sempre ha estat molt clar envers el seu adeu futbolístic. Ha reiterat en repetides ocasions que en el moment que deixés de sentir-se útil i important, no allargaria la seva carrera.Piqué és el tercer jugador més llorejat de la història del Barça, amba la seva vitrina, només per darrere de. Com a culer, ha guanyat 8 lligues, 3 Champions, 7 Copes del Rei, 3 Mundials de Clubs, 3 Supercopes d'Europa i 6 Supercopes d'Espanya. Amb la selecció espanyola ha aconseguit un Mundial, una Eurocopa i una Eurocopa sub-19; mentre que amb el Manchester United, una Champions més, una lliga anglesa i una Copa de la lliga anglesa.La seva història amb el Barça comença el 1997, quan va ingressar a les categories inferiors amb només 10 anys., compartint vestidor amb les estrelles de la generació del 1987, com Messi i. El 2004, però, va decidir fer un parèntesi i buscar sort a-i a, on va estar cedit-, abans de tornar a casa el 2008. La resta és història.

