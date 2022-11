Candidats a les eleccions municipals 2023 a Lleida: llista completa

Miquel Pueyo, candidat d'ERC a l'alcaldia de Lleida

Fèlix Larrosa, cap de cartell del PSC

Antoni Postius, alcaldable de Junts

Els comuns, encara sense candidat a Lleida

Maria Burrel, aspirant de Ciutadans en caiguda lliure

Xavi Palau, candidat del PP a la ciutat

La CUP confia en Rubén Cobo per tornar a la Paeria

Ángeles Ribes, líder de la llista de Valents

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Miquel Pueyo, d'ERC

Les eleccions municipals a la ciutat de Lleida es preveuen com una pugna entre l'actual paer en cap,, i l'exalcalde. Les enquestes internes de les formacions esbossen una aferrissada disputa entre el republicà i socialista, ambdós amb necessitats de pactes post-electorals perquè cap d’ells arribarà, presumiblement, a la majoria absoluta. En aquest context, les urnes determinaran els equilibris del nou consistori i la capacitat de l’en aglutinar vot. El paper electoral dei de las'intueix transcendent per a la revàlida d’un executiu de caire independentista. El, per la seva banda, afronta el repte de guanyar les eleccions i obrir el camp d'acords, ara circumscric a les forces espanyolistes; PP i Ciutadans.El candidat d'ERC aspira a revalidar l'alcaldia i a completar el cicle de dos mandats que es va proposar fa quatre anys, quan vaels comicis i va trencar amb quatre dècades de governs socialistes. Les enquestes internes donen possibilitats de victòria a l'actual paer en cap, però lluny de la majoria absoluta, fet que l'obligaria a explorar acords amb altres formacions.L'aspirant socialista porta tota la legislatura preparant la seva imatge d'alcaldable amb la mirada posada a la campanya electoral. Larrosa vol tornar al càrrec que va heretar d'Àngel Ros i que només va retenir durant deu mesos. El primer objectiu, vèncer a les urnes. El segon, trobarmés enllà de les formacions espanyolistes.Postius liderarà la llista postconvergent a la ciutat per. Actual regidor d'Urbanisme i primer tinent d'alcalde, el polític lleidatà vol superar els sondejos, que li donen un nombre de regidors similar als que té avui, i convertir-se en el paer en capque ha tingut la ciutat en les darreres dècades.Elha iniciat un procés intern per escollir l'ordre dels cinc primers candidats als comicis. Els membres del partit votaran fins el proper dia 20 de novembre entre, actual edil juntament amb, que deixarà la política quan acabi aquesta legislatura.La regidoraés l'aspirant de Ciutadans i té un objectiu fonamental: evitar la desaparició de la formació al plenari de la Paeria. Després d'una legislatura molt convulsa i amb una guerra interna permanent que ha desembocat en expulsions de regidors, Burrel vol salvar els mobles tot i les males enquestes, que preveuen una gran davallada del partit taronja.El líder popular arriba llançat als comicis i amb perspectives de sumar més regidors als dos que actualment té la formació. Palau porta molts mesos impulsant la", una campanya mobilitzadora del centredreta lleidatà i aspira a tenir la clau en la formació del proper govern de la capital del Segrià.Els anticapitalistes confien en tornar al plenari municipal amb la candidatura que lidera, que estarà acompanyat per. Els anticapitalistes volen ser determinants en la formació d’un nou executiu, però abans necessitaran arribar als nivells de vots que van fer possible l’entrada dels dos regidors de la Crida per Lleida el 2015.Enfrontada ambi finalment expulsada de Ciutadans, Ribes és ara la cap de llista de, la nova formació que aspira a entrar al consistori lleidatà. La candidata creu que pot aglutinar el votant que es va mantenir fidel a la seva antiga formació i que valora la seva tasca com a regidora de l’oposició durant dues legislatures.

Aquests són els resultats del comicis del 2019, en les quals es van escollir el 27 regidors amb una participació del 60%:

ERC (Miquel Pueyo) : 7 regidors

: 7 regidors PSC (Fèlix Larrosa) : 7 regidors

: 7 regidors Junts (Antoni Postius) : 6 regidors

: 6 regidors Ciutadans (Ángeles Ribes) : 3 regidors

: 3 regidors En Comú Podem (Sergio Talamonte) : 2 regidors

: 2 regidors PP (Xavi Palau): 2 regidors

