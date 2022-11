Candidats a les eleccions municipals 2023 a Tarragona: llista completa

Rubén Viñuales, candidat del PSC a Tarragona

En les últimes eleccions municipals a, elva obtenir la victòria en vots però una aliança de múltiples partits ambal capdavant va permetre a, cap de files del republicans, acabar arribant a l'alcaldia. En aquesta ocasió, amb un consistori fragmentat que escull, la prioritat per als partits no és només ser la força més votada, sinó també partir d'una bona posició per als pactes municipals.L'excap de files de, que va quedar tercer en les últimes eleccions, fa el salt al PSC per rellevar l'exalcalde, que ha deixat la primera fila de la política. Viñuales té el repte de fer que els socialistes tornin a ser la llista més votada, com va passar el 2019, i obtenir l'alcaldia, a diferència del que va passar en aquella ocasió. Amb la seva tria, el PSC intenta captar també el vot de Ciutadans, que en el seu moment va convertir Tarragona en un dels seus principals feus.Ricomà va arribar a l'alcaldia l'any 2019 tot i no haver guanyat les eleccions i haver quedat per darrere de Ballesteros, del PSC. Gràcies als vots d'ERC, Junts, la CUP i En Comú Podem, el dirigent republicà es va convertir en el màxim dirigent de la ciutat. L'alcalde opta ara a la reelecció i tornarà a necessitarper revalidar el càrrec, en cas que l'aritmètica li permeti estar en disposició de revalidar-lo.L'actual portaveu del grup municipal de Ciutadans,, serà accidentalment l'alcaldable de la formació taronja, tot i entrar al consistori a la meitat del mandat. La marxa de Viñuales al PSC, dei deal grup dels no adscrits, i del retorn dea la seva vida professional, va renovar completament el grup, amb només dos representants dels quatre inicials. A banda de la desfeta local, també acusaran la crisi interna del partit en l'àmbit estatal, ara mateix en hores baixes.Anteriorment regidor i diputat,torna a la política perquè Junts tingui representació al plenari. El partit s'ha desentès del grup municipal de la formació, ja que no hi ha cap afiliat a la formació d'entre els tres regidors triats al 2019. La possible candidatura de, marca vinculada al, farà que el ja minvat espai polític postconvergent es divideixi encara més.és l'actual portaveu d'En Comú Podem a l'Ajuntament de Tarragona, després que plegués aquest passat estiu la cap de llista al 2019,. Suspesa de militància i obligada a entregar l'acta, la crisi interna entre Comuns i Podem es va accentuar especialment arran del debat dels pressupostos municipals de 2022. Això, quan ja feia mesos que el seu anterior company de grup,, havia passat a no adscrit per tal de mantenir les seves responsabilitats de govern, tot i el trencament entre ERC i els comuns.La marxa deal Parlament va deixar sense lideratge clar una CUP que posteriorment va optar per entrar al govern d'ERC i Junts.són les dues actuals regidores, si bé la formació anticapitalista no té fixats terminis per prendre una decisió.El PP no ha escollit per ara el seu alcaldable, peròté tots els números per repetir com a cap de llista al 2023. El regidor i actual portaveu del grup, ara a l'oposició, va agafar el relleu del seu predecessor,, ara al Parlament, i des de llavors no hi ha hagut moviments a favor de cap canvi de rumb, malgrat la pèrdua de regidors (de 4 a 2).Aquests són els resultats de les eleccions del 2019 a Tarragona, en les quals hi van participar undel cens per escollir els 27 regidors del consistori:

