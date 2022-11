Candidats a les eleccions municipals 2023 a Girona: llista completa

Junts, encara sense candidat a Girona

Lluc Salellas, cap de cartell de Guanyem Girona (CUP)

Sílvia Paneque, candidata del PSC a l'alcaldia de Girona

Quim Ayats, cap de cartell d'ERC a la capital gironina

Ciutadans, sense candidat

Dades de les eleccions del 2019 que va guanyar Marta Madrenas, de Junts

Junts (Marta Madrenas) : 9 regidors

: 9 regidors Guanyem Girona-CUP (Lluc Salellas) : 6 regidors

: 6 regidors PSC (Sílvia Paneque) : 6 regidors

: 6 regidors ERC (Quim Ayats) : 4 regidors

: 4 regidors Ciutadans (Daniel Pamplona): 2 regidors

, un dels principals feus deldurant dècades, va canviar de mans el 2011, quanva arribar l'alcaldia encara sota les sigles de CiU. L'expresident de la Generalitat va mantenir la plaça el 2015 i va deixarcom a alcaldessa, càrrec que va revalidar en les últimes eleccions. Amb la seva renúncia a la reelecció, s'obre la cursa per obtenir la batllia de la ciutat.La renúncia de Madrenas va fer que Junts hagués de buscar cap de cartell a la capital gironina. El procés intern va acabar ambcom a candidata, però les pugnes internes la van fer desistir. Un dels noms que sonen amb insistència és el de l'exconsellera, propera a Puigdemont i que va deixar el Govern a principis d'octubre després de la consulta interna al partit.La candidatura impulsada per la CUP a Girona repeteix ambcom a candidat a l'alcaldia. En les últimes eleccions va quedar segon, per darrere de Madrenas amb només tres regidors menys que Junts, i aquesta vegada continua optant a desbancar Junts com a força més votada.Diputada al Parlament i cap de files del PSC a Girona, repeteix com a candidata a l'alcaldia. En les últimes eleccions va quedar tercera, amb sis regidors, els mateixos que Guanyem Girona.aspira a recuperar per als socialistes una alcaldia que durant dècades va ostentar, ara conseller de Recerca i Universitats al Govern d'ERC en solitari.El vicealcalde de la ciutat -ERC va entrar al govern municipal el 2020, després del primer any del segon mandat de Madrenas- repeteix com a candidat. Regidor des de l'any 2007, aspira a millorar els quatre regidors del 2019, que el van convertir en la quarta força al consistori gironí.La formació taronja va obtenir dos regidors -última força a l'Ajuntament- ambcom a candidat en les últimes eleccions, i ara continua sense candidat davant d'un panorama que dibuixa una caiguda lliure per al partit.Aquest va ser el resultat de les últimes eleccions a Girona, en les quals es va registrar una participació del 65% del cens, que va escollir els 27 regidors en joc:

