Dalmases accepta ara que la periodista del «FAQS» es va sentir intimidada per la seva conducta

Carta de Francesc de Dalmases enviada a la comissió de l'Estatut dels Diputats. Foto: NacióDigital

El diputat de Juntsha constatat en una carta en data del 31 d'octubre que la subdirectora del FAQS a la qual va esbroncar "es va sentir", i ha descrit l'episodi com una "". Així ho ha exposat l'exvicepresident de Junts en una missiva avançada per El Periódico i a la qual ha tingut accésque s'ha repartit aquest dijous als representants de tots els grups parlamentaris de la comissió de l'Estatut dels Diputats, que s'han reunit precisament avui per obrir una investigació per analitzar si el diputat de Junts ha incomplert eldel Parlament.Amb la investigació en marxa, ara s'obre un període de recopilació de proves, entre les quals consta, que està de baixa per haver patit una crisi d'ansietat el mateix dia en què va dimitir com a vicepresident del partit: "Per motius de salut, després d'haver estat donat d'alta de l'hospital, em trobo de baixa mèdica i", escriu Dalmases en l'escrit, en el qual afegeix que "en el seu moment" ja va demanar "disculpes", les quals reitera "novament". La mà dreta de Borràs es remet a les explicacions que va donar a la comissió de control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA): "Dono, per tant, la meva conformitat per tal que aquesta comissióla proposta de resolució definitiva que procedeixi".La carta de Dalmases signada a 31 d'octubre es podria intepretar com l'audiència del diputat afectat, però a hores d'ara la comissió no la pot acceptar com a prova formal perquè el document s'ha enviat abans d'haver-se acordat iniciar la fase d'investigació. Si Dalmases no vol comparèixer presencialment, com ja fa palès a la carta, pot ferperquè s'accepti com a part de la informació. A banda d'aquesta carta, els grups també han demanat al Parlament que faci arribar a la comissió l'informe que la CCMA va elaborar sobre l'esbroncada, així com elde la reunió de la comissió de control a la CCMA on Dalmases va comparèixer per pronunciar-se sobre la qüestió.A partir d'aquestes informacions, el president de la comissió,, serà l'encarregat d'elaborar unque després podrà incorporar esmenes dels grups per tal que es procedeixi amb el. Quan la comissió es posi d'acord amb aquest document, s'elevarà a la mesa del Parlament, que serà la responsable de dictaminar la sanció al diputat, que pot ser una amonestació pública, una, o fins i tot, la suspensió temporal del diputat mentre no resolgui la situació d'incompliment.El cas de Dalmases amb la periodista del FAQS. El dia de l'executiva on es va formalitzar la seva dimissió dels càrrecs orgànics, dues dirigents també van certificar la conducta intimidatòria del diputat, que segons aquestes veus, també hauria actuat amb autoritarisme amb companys del mateix grup parlamentari. El Periódico ha publicat aquest dijous també nous testimonis que asseguren haver estat víctimes de Dalmases. Tot i haver-se conegut en privat i en públic aquestes qüestions, Junts desitjava, amb la dimissió de Dalmases com a vicepresident , que la polèmica quedés enterrada. Han estat la resta de partits, però, que s'han agrupat per forçar l'anàlisi de si el comportament d'aquest representant de la cambra catalana requereix una

