VÍDEO | Graven un caçador despullat amb una perdiu lligada als genitals al crit de «visca Espanya»

Vestit només amb uns mitjons fins als genolls, amb una escopeta a les mans i una perdiu penjant dels seus genitals. "Avui hem fet una caçaria impressionant, ens hem divertit", clama. Fa pauses entre frase i frase, esperant que apareguin les paraules que deixa anar de manera automàtica. "", acaba. És el vídeo de menys de 30 segons que ha denunciataquest dijous a les xarxes socials i que ha despertat la indignació dels qui l'han vist.", ha afegit el partit animalista, que ha lamentat que el vot de persones així tinguin la mateixa validesa que els seus. El president de la formació,, ha reflexionat en un comunicat que "no es pot esperar molt més" del col·lectiu i ha valorat que "".Latambé s'ha referit al vídeo. En aquest cas, per retreure al PSOE i a Pedro Sánchez que ". Es desconeix quan i on es va enregistrar l'escena, així com la identitat del caçador. Si bé, el seu accent deixa entreveure que es tracta d'un home de les Illes Canàries.

