Gerard Esteva: «El Jocs Olímpics d'Hivern? Hi ha hagut una falta de lideratge de Barcelona»

"Seleccions catalanes? Els partits catalans no han aconseguit res i no han plantejat res al govern espanyol"

Gerard Esteva, durant la conversa a la redacció de NacióDigital. Foto: Adrià Costa

"Hi hauria d'haver un acord amb l'estat espanyol en què el govern es comprometés a no boicotejar el reconeixement de les seleccions nacionals catalanes que vulguin esdevenir reconegudes a nivell internacional"

Esteva manté que Barcelona no va assumir el rol que li pertocava amb els Jocs d'Hivern. Foto: Adrià Costa

" La contestació ciutadana i el paper de l'Aragó no van ser determinants en el resultat de la candidatura dels Jocs d'Hivern. Les coses, quan no es lideren, es perden "

El president de la UFEC sosté que a la capital catalana li manca lideratge. Foto: Adrià Costa

"Que tinguem la Copa Amèrica a Barcelona no és gràcies al lideratge de Colau"

Esteva presideix la UFEC i abans havia estat president de la Federació Catalana de Vela. Foto: Adrià Costa

- Això és molt important, per diverses raons. La primera, perquè tenim un partit polític, el PNB, que defensa el que nosaltres estem dient des de fa molt de temps. Els bascos ens defensen en les nostres reivindicacions. Segon, el fet d'introduir aquesta escletxa legal en el reconeixement internacional ens dona una oportunitat en molts esports que tenen un clar arrelament històric i en els quals hem estat membres fundadors de federacions internacionals. Si hi ha voluntat per part de les federacions i de les administracions, podem tornar a tenir aquest reconeixement internacional.- En l'hoquei patins o el rugbi. En el rugbi vam ser membres fundadors de la federació internacional. Per què no podem ser reconeguts internacionalment? El canvi normatiu no és el tot, però és un primer pas per continuar creixent en aquest reconeixement.- No han aconseguit res i no han plantejat res al govern espanyol. Nosaltres ho hem sol·licitat als diferents partits polítics i no semblat que sigui una prioritat. Continuarem insistint, perquè treballin en aquesta línia.- No és que ens sentim desemparats. Des del punt de vista de la reivindicació de les seleccions nacionals, els bascos s'ho creuen i ho exerceixen. I aquí potser ens ho creiem, però si aquest desig no va acompanyat d'accions concretes no té un efecte pràctic. Els bascos sí que aconsegueixen efectes pràctics, no només en el cas de l'esport, perquè tenim molts altres exemples.- Aquesta és una de les coses que vam sol·licitar en la primera reunió que vam mantenir amb aquest Govern de la Generalitat. Els vam plantejar que situar les seleccions catalanes a la taula de diàleg seria un pas per enfortir la reivindicació. Es va considerar que no era una prioritat i per això no s'ha defensat. D'aquí que digui que els bascos ho han introduït en la negociació, dels pressupostos i de la llei de l'esport. I nosaltres estem satisfets que hagin aconseguit aquesta primera escletxa, que no ens aporta una resposta a tots els nostres casos però si que ens permet fer un pas en el reconeixement internacional.- La meva obligació és continuar insistint en els poders públics amb responsabilitats al Govern de la Generalitat i representació al Congrés perquè treballin en aquesta línia. Des d'un punt de vista filosòfic poden compartir-ho, ara falta aquesta empenta perquè passem del dit al fet.- Hi hauria d'haver un acord amb l'estat espanyol en què el govern es comprometés a no boicotejar el reconeixement de les seleccions nacionals catalanes que vulguin esdevenir reconegudes a nivell internacional. Només amb aquest compromís, ja n'hi ha prou. Perquè hi ha algunes federacions internacionals que sí que prohibeixen el reconeixement si no ets un estat, però hi ha moltes federacions esportives internacionals que això no ho prohibeixen. I ens trobem amb el tap diplomàtic de l'estat espanyol, que ens impedeix accedir a aquest reconeixement. Aquesta és la tasca que els polítics han de fer. Nosaltres podem lluitar en aquesta línia, el que no podem fer és negociar amb el govern espanyol, perquè no és la nostra funció.- A mi em sembla que és el moment ideal. Fa cinc anys érem en un escenari i ara ens trobem en un altre, en el qual es pot negociar amb l'Estat. El Govern de la Generalitat sempre ens trobarà al seu costat per treballar-hi.- En termes socials, és evident. Venim de la crisi del 2012, de les retallades, de la pandèmia i ara ens trobem amb la crisi dels subministraments. A més a més, des del punt de vista polític, tots sabem on érem fa cinc anys i on som ara. Ningú pot estar massa satisfet del que hem fet tots plegats com a país. Sense situar-me en cap bàndol, tots plegats ho hem fet tot bastant malament. Sí que hi ha una desinflada global de la pertinença, del que som i del que volem ser. Hi ha mancances clares i la crispació es pot observar al carrer i en les discussions polítiques. Es produeix una falta de capacitat per assolir grans majories. Quan parlo de desinflada, em refereixo a tot això.- Em referiria més enllà del món independentista. La falta d'entesa és transversal entre tots els partits. I això ho fa tot més complicat. Nosaltres hem intentat fer pedagogia. Catalunya ha d'esportivitzar la política. I ens anirà tot millor.- La meva lectura és que hi ha hagut una falta de lideratge de Barcelona. L'origen de la candidatura es remunta fins a l'alcalde Hereu. L'alcalde Trias va estar a punt de completar-ho per al 2026, però es va posposar fins al 2030. Quan l'alcaldessa Colau va accedir al càrrec, ho va deixar de liderar. La candidatura va passar a mans de la Generalitat i aquí es va complicar. El problema no és que ho liderés la Generalitat. Les candidatures olímpiques les lideren les ciutats. Si Colau hagués entomat el repte de la candidatura, hi estaríem treballant tots, sense oposició ni complexos. Hauríem fet una candidatura innovadora, ecològica, sostenible i amb capacitat de connectar Barcelona amb el Pirineu, que és una assignatura pendent.- Sí que se'n van sortir.- Ells la van treballar. Les candidatures olímpiques tenen un recorregut que és llarg. L'alcalde Hereu no va tenir temps per presentar-la. L'alcalde Trias va desenvolupar la candidatura, però va entendre que no es podia presentar per al 2026 i va situar l'horitzó al 2030. I l'alcaldessa Colau va ser qui va prendre la decisió de no fer el pas. I va ser aquesta manca de lideratge el que va fer punxar el projecte. Perquè, amb el pas a la Generalitat i el moment del procés, tot va canviar. I el Comitè Olímpic Espanyol ja va considerar que la candidatura havia de ser conjunta. Quan la pilota de vidre es començar a passar entre molts, s'acaba trencant. Sempre. Amb tanta pluralitat d'actors, el projecte va naufragar.- Les xarxes socials distorsionen molt quina és la voluntat de la població. També les manifestacions, que projecten una imatge que després no es tradueix en les eleccions. Per tant, com que no hi ha hagut cap consulta, no sabem quina era l'oposició a la candidatura i tampoc el suport que podia aglutinar. L'única enquesta que es va fer, que no deixa de ser una enquesta i la va organitzar el Govern, deia que tres de cada quatre catalans estaven a favor dels Jocs Olímpics d'Hivern. La contestació ciutadana i el paper de l'Aragó no van ser determinants. Les coses, quan no es lideren, es perden. Punt.- Sí, clarament. Si no hi ha voluntat política, no podem anar picant a la porta. Sempre ens hem manifestat a favor de la candidatura, però si no és una prioritat del Govern hi podem fer poc.- Barcelona és imparable va ser una acció concreta que es va fer un any enrere. Va concretar-se en una manifestació a la plaça de Sant Jaume sense cap significació política. Vam fer una campanya activa en què es van posar elements objectius sobre la taula que evidenciaven que això no funcionava. Crèiem que Barcelona havia de canviar de rumb. Va ser una acció de societat civil no política. Em van acusar d'actuar amb una estratègia política al darrere i un any després s'ha pogut veure que no n'hi ha hagut. Dit això, cada sector que es va manifestar té una opinió sobre el que passa a Barcelona.- Nosaltres parlàvem, per exemple, de l'àmbit de seguretat. Em sembla que tothom és conscient que a Barcelona hi ha hagut un deteriorament de la seguretat. Hi ha dades contrastables que es poden analitzar.- Mirem quina és la percepció sobre la seguretat i altres qüestions que es detalla en els diversos baròmetres municipals. En la carpeta de l'esport, des que depèn de Jaume Collboni, l'Ajuntament s'ha posat les piles. Quan depenia de la formació de Colau es van destruir coses que s'havien construït, com la projecció internacional de Barcelona com a marca esportiva. Això ens afecta directament. Analitzem també les partides pressupostàries en el cas de l'esport. Fins que els socialistes no han agafat les regnes, no anàvem bé.- Li puc assegurar que no és gràcies al lideratge de Colau que Barcelona té la Copa Amèrica. El món empresarial, Barcelona Global, la Generalitat, el Port de Barcelona i l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona van treballar durant molts mesos amb discreció per aconseguir-ho, i no va ser fins al darrer moment que Colau va haver de decidir si s'hi sumava. Això evidencia que no ho va liderar l'alcaldessa. És un exemple més del que deia abans. Ho vam salvar pel lideratge de Collboni.- És imprescindible que el model de grans esdeveniments vingui acompanyat del treball de l'esport base. Si es fa així, sí que val la pena. Si fas la Copa Amèrica de vela i això et permet visualitzar, per exemple, la tasca que està fent el Club Patí Vela al Port Olímpic, el camí és productiu. Si aconsegueixes fer un centre d'esports nàutics de debò, en què les escoles de la ciutat puguin provar la vela, el gran esdeveniment haurà servit. Si només val perquè l'organitzador en tregui un benefici econòmic, hi estem radicalment en contra. Els bons esdeveniments van de bracet del sector, les entitats i l'esport base.- Desconec el detall dels models.- Encara no he analitzat en profunditat el que em demana. Ara bé, li puc dir que els he votat a tots dos.- No. Seguríssim.