Nou pas endavant a la Sagrada Família: col·loquen les escultures de les torres de Marc i Lluc

La Sagrada Família ha començat a col·locar aquest dijous les peces escultòriques que culminaran les torres dels evangelistes Lluc i Marc abans que acabi el 2022, com ha informat la basílica del temple en un comunicat. Envoltaran la torre de Jesús, la més alta, i arribaran als 135 metres d'alt, sent les terceres més altes. Per identificar quin evangelista representen, cadascuna estarà coronada amb la figura corresponent del tetramorf amb el llibre i les ales, segons el que va projectar Antoni Gaudí. Seran obra de l’escultor Xavier Medina Campeny.



La primera setmana de novembre es col·locaran les dues ales de la torre de Lluc. Aquest element serà igual per a les quatre torres i estarà format per un hiperboloide el·líptic de formigó blanc i de 9 metres d'alçària. S'enllestirà les setmanes vinents, amb la col·locació del llibre i, finalment, de la figura escultòrica del bou. Serà aleshores, i no abans, quan s'iniciarà el mateix procediment amb la torre de Marc, que tindrà un lleó com a figura representativa.

Els treballs es duran a terme a les bastides actuals que cobreixen les dues torres, que, a mesura que avanci la col·locació dels tetramorfs, unes figures que la iconografia cristiana, l’art i l’arquitectura han utilitzat des de fa segles per representar evangelistes. Està previst que les construccions finalitzades s'il·luminin per primera vegada elEl temple ha registrat unadesprés de la pandèmia i tancarà l’any amb 3,4 milions de visitants i uns ingressos de 87 milions d'euros. De cara a 2023, esperen recuperar xifres de 2019 i superar els 102 milions d'euros amb 4 milions de visitants. La basílica va presentar fa algunes setmanes aquestes escultures del Lleó i el Bou que coronaran la torre de Marc i Lluc.Les torres es divideixen en tres parts:. Cada terminal, alhora, està dividit en tres parts més: el fust amb les lloances Amen i Al·leluia, més amunt un icosaedre amb els focus que il·luminaran la creu, i ja al cimal de la torre la figura corresponent al tetramorf. La construcció es basa en, com la que s’utilitza a les torres centrals, però sense l’estructura de formigó armat a les cantonades.Pel que fa a la, serà la més alta del temple amb. Actualment, ja s’ha aixecat i supera els 126 metres. Serà una torre central coronada per unaque farà 17 metres d’alçària i amb uns braços de 13,5 metres d’amplada. L’equip tècnic ha concretat que s’està preparant el projecte d’execució del terminal de la torre de Jesucrist i de la creu amb la intenció de coronar la creu per a l’aniversari de la mort d’Antoni Gaudí i coincidint amb laamb l’arquitectura.

