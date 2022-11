per L.G., Barcelona, Catalunya |

S'intensifica la cerca a diferents indrets de Sant Vicenç dels Horts i rodalies. La família ha facilitat una fotografia de la persona desapareguda. 📞 Si teniu alguna informació útil per als serveis d'emergències, truqueu a la Policia Local (93 656 61 61) o al 112. Moltes gràcies pic.twitter.com/E9s65RCOjI — Ajuntament SVH (@AjuntamentSVH) November 3, 2022

En marxa un ampli dispositiu de recerca ​a) per buscar una veïna del municipi de 59 anys que va desaparèixer el passat dimarts. Hi participen Bombers, Policia Local i Mossos d’Esquadra. En aquests moments la recerca s’ha centrat en la zona del Parc Agrari en direcció aEn el dispositiu hi participa un helicòpter dels. En el moment de la desaparició, la dona, d’1,70 d’alçada, complexió prima i cabells llargs i canosos, vestia jaqueta texana, faldilla vermella i botins grocs.

