10 anys d'smart ports a Europa: els ports del futur se citen a Barcelona

Avancem cap a ports intel·ligents centrats a aconseguir ser més sostenibles, eficients i socialment responsables. Emma Cobos | Directora d’Innovació i Estratègia de Negoci del Port de Barcelona

Barcelona, primer smart port de la Mediterrània



La noció d’smart port neix per portar els processos logístics i portuaris cap a un model més eficient i obert. Catalina Grimalt | Subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona

Creant el port del futur

Smart Ports: Piers of the Future se celebra en el marc de l'Smart City Expo World Congress. Foto: Port de Barcelona

El conceptecelebra ja una dècada de la seva existència. La idea va tenir el seu origen al nord d’Europa, concretament a, i des d’allà s’ha anat expandint com una taca d’oli. Va néixer posant el focus, principalment, en l’a i en la necessitat de reduir-ne el seu consum, les emissions i els costos, i en la logística. I l’aliat clau per fer-ho era la tecnologia.En aquests 10 anys, però, el concepte smart port ha evolucionat en línia amb els canvis propis de l'entorn portuari i del panorama global d'aquests darrers anys. “I avui aprofundeix més que mai en la idea decentrats a aconseguir ser més sostenibles, eficients i socialment responsables sense deixar de banda, per descomptat, la connectivitat i la innovació tecnològica. Es tracta d'una evolució lògica per tal de preservar el nostre ecosistema sense abandonar la nostra aposta principal per l'avenç digital al sector logístic-portuari”, explica, directora d’Innovació i Estratègia de Negoci del Port de Barcelona , subdirectora general d’Organització i Recursos Interns del Port de Barcelona, afegeix que “la noció d’smart port neix per portar els processos logístics i portuaris cap a un model més eficient i obert, d'acord amb valors com la transparència i la col·laboració. Un model de port intel·ligent on la tecnologia aconsegueix automatitzar processos, connectar els diferents actors de la cadena logística en plataformes que agiliten transaccions i tràmits burocràtics alhora que els fan fiables i traçables; on les dades recollides durant aquestes interaccions entre vehicles, persones i institucions permeten prendre millors decisions”.Tot i tenir els seus orígens al nord d’Europa, el concepte smart port va ser acollit amb ràpidament i amb molt d’interès a un port del sud del continent, Barcelona. De fet, és elque defineix el seu propi model d’smart port i que aposta per unir a alguns dels ports més intel·ligents del món en un esdeveniment d’abast mundial per posar en comú els darrers avenços en innovació portuària: l’ Smart Ports: Piers of the Future , que enguany celebra la seva quarta edició els dies, coincidint novament amb l’Smart City Expo World Congress.Les polítiques del Port de Barcelona per esdevenir un port smart impregnen tot l’ecosistema portuari. De fet, com explica Emma Cobos, “el nostre Pla Estratègic contempla una inversió per transformar la infraestructura del port i poder convertir-la en l’SMARTest logistics hub in the MED. Això vol dir canviar la visió de port tradicional per dotar-lo d'un ecosistema multidisciplinari, innovador i sostenible, mitjançant un hub logístic líder a Europa amb l'economia blava com a eix principal d'acció”.I per què l’? Doncs perquè “l’economia blava té com a fi el desenvolupament sostenible, econòmic i ambiental dels mars i oceans, tenint en compte tant els negocis consolidats, com el transport marítim, així com el creixement d'altres sectors emergents amb gran potencial econòmic a la Unió Europea i a Barcelona, ​​com són les energies renovables”, resumeix la directora d’Innovació i Estratègia de Negoci del Port de Barcelona.I va més enllà. “Avui, els ports més avançats han de mantenir les seves posicions com a hubs de transport intermodal, de persones i de mercaderies; com a hubs de serveis logístics de valor afegit; com a hubs d’oci (port ciutat, port de creuers, etc); com a hubs de comunicacions i d’infraestructura, però també han de començar a crear les bases per ser centres de transició energètica, centres d’economia circular o de mobilitat sostenible, especialment si parlem de ports-ciutat com el Port de Barcelona, el Port d’Hamburg o el Port de Los Angeles, per donar alguns exemples. Per tant, el futur dels smart ports passa pel que es podria anomenar “hubs de canvi”, o “hubs of change”, on la innovació per a impulsar nous usos portuaris (generació i consum d’energia neta, nous negocis entorn de conceptes que impliquen una forta regeneració industrial com l’economia blava, etcètera) ha de ser potent i central. Aquesta és la visió estratègica a llarg termini del Port de Barcelona per a l’any 2040”, resumeix Emma Cobos.Tenint en compte aquesta evolució del concepte smart port, aquest any l’Smart Ports: Piers of the Future 2022 es celebrarà sota el lema “”, que cada vegada està més a prop. Així doncs, la innovació en el sector portuari serà l’eix vertebrador de l’edició d’enguany. La quarta edició d’aquesta iniciativa liderada pel Port de Barcelona reunirà els principals experts mundials en innovació al sector portuari, recuperant el format presencial.Les siglesresumeixen els temes sobre els què pivotaran les conferències d’aquesta quarta edició del congrés:. L’objectiu principal és aconseguir arribar a més gent, situar al ciutadà en el centre del diàleg i connectar amb start-ups tecnològiques, institucions i universitats. I es posarà l’accent en aspectes com les disrupcions que estan afectant les cadenes de subministrament a nivell mundial, els esforços dels ports cap a la descarbonització i la cerca de combustibles alternatius.Els experts convidats debatran sobre temes com la ciberseguretat, el potencial dels recursos marins per al desenvolupament o les tecnologies emergents en el sector portuari i les fonts de finançament que les poden impulsar. En conjunt, aportaran punts de vista innovadors al concepte d’smart port desenvolupat en anteriors edicions al mateix temps que es contextualitza en el marc de les ciutats intel·ligents, protagonistes de la Smart City Expo World Congress.Pel que fa al format, aquest any es proposen les taules rodones com a eix central, incentivant el debat i la interacció entre els ponents. També es realitzaran entrevistes i presentacions. Les taules rodones tractaran temes com la innovació a la America’s Cup 24; la ciberseguretat; els canvis laborals que la tecnologia provoca al sector portuari, o la Blue Acceleration com a nova revolució industrial. El repàs als 10 anys del concepte smart port i el seu desenvolupament futur anirà a càrrec d’Emma Cobos, i de la doctora Phanthian Zuesongdham, cap de la divisió de solucions de processos portuaris i directora del programa smartPORT Hamburg.Les jornades estan organitzades pel Port de Barcelona i compten amb la participació de sis dels(Bèlgica),(Corea del Sud),(Alemanya),(Estats Units),(Canadà) i(Països Baixos), liderats pel Port de Barcelona. A més a més, tindrem com a ports convidats(Suècia) i(Israel).Com en anys anteriors, l’Smart Ports: Piers of the Future tindrà un, presencial i online, i es podrà seguir en streaming, a través del portal, on les dues edicions virtuals ja van congregar un important nombre d’experts i persones interessades en la innovació en el sector portuari. Així, les sessions inaugurals es podran seguir de forma virtual en paral·lel a les ponències i sessions que hi haurà programades al recinte de l’Smart City Expo World Congress. La darrera edició va comptar amb més de 6.000 espectadors únics i més de 20.000 visualitzacions de 94 països.