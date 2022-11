Nou coet xinès descontrolat: es desconeix on caurà

Our latest prediction for #CZ5B rocket body reentry is:

🚀04 Nov 2022 23:17 UTC ± 10 hours

Reentry will be along one of the ground tracks shown here. It is still too early to determine a meaningful debris footprint. Follow here for updates: https://t.co/KZZ9Lh3tes pic.twitter.com/gp5CmPKO8b — The Aerospace Corporation (@AerospaceCorp) November 2, 2022

Un nouviatja descontrolat per l'espai i caurà ben aviat a la. Ara bé, no sé sap ni on ni quin abast pot tenir. El que sí que calculen els investigadors és que l'aparell caurà al planeta durant la matinada d'aquest divendres a dissabte. No és el primer coet de laque cau en els últims mesos, ja que l'episodi més recent va ser a finals de juliol amb Europa al punt de mira malgrat que finalment no va deixar conseqüències.El coet en qüestió va sortir de lael passat 31 d'octubre, en concret, des del centre de llançament espacial, a l'illa de. El seu objectiu era transportar un mòdul a l'estació espacial orbital del país nipó. El nom de l'artefacte ési pesa 23 tones. Segons el servei espacial dels, descendeix sense control cap a la Terra un cop finalitzada la seva missió.La caiguda, tal com preveu, serà a les 4.17 hores de la matinada en l'hora catalana. Per ara, però, és molt d'hora per saber si pot representar una amenaça per les zones habitades de la Terra. Es tracta de la quarta vegada que un coet d'aquesta mena entra de forma incontrolada a la Terra.Malgrat que la Xina encara no ha trobat la fórmula per evitar que l'atzar decideixi la caiguda del coet, en les altres ocasions no hi ha hagut ni víctimes ni ferits. Els anteriors Long March 5B han caigut en zones de la costa occidental d', a l'i en el nord d', però sense danys personals.

