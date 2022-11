Elon Musk es posa en marxa a Twitter: quins són els grans canvis que vol fer?

Subscripció al verificat

$20 a month to keep my blue check? Fuck that, they should pay me. If that gets instituted, I’m gone like Enron. — Stephen King (@StephenKing) October 31, 2022

Algoritmes i caràcters

És un fet que ha revolucionat el món de la tecnologia i el sector de les xarxes socials, dos universos que es preparen per als canvis, noves normes i la nova dialèctica -que ja utilitza des del seu compte- que vol fer servir el magnat sud-africà. Un denominador comú afectarà de manera directa milions d'usuaris arreu del món: Musken un curt termini. Això pot fer posar cap per avall tot el sistema de xarxes socials: ja sigui per efecte dominó, que les altres també incloguin aquesta mesura, o per una qüestió de contrapès amb Twitter.Ara per ara no hi ha res tancat, però Musk no ha aturat la seva producció de piulades i declaracions on està mostrant les seves clares intencions amb Twitter. També ha començat a fer moviments interns a nivell laboral. Les últimes informacions facilitades perapunten que, gairebé la meitat de la plantilla que hi ha actualment. Dins del seu megaprojecte amb Twitter, el mitjà especialitzat Bloomberg assegura que el magnat i propietari de Tesla vol iniciarque aglutini missatgeria, xarxa social i pagaments. Basada, bàsicament, en WeChat, l'aplicació/servei amb mil milions d'usuaris a la Xina.El multimilionari considera que Twitter és una espècie d'àgora pública d'Internet, la més important de fet, i queLa primera mesura que vol implementar és la subscripció de pagament per a persones que vulguin gaudir de certs avantatges, com per exemple, la verificació. Mai cap altra aplicació d'aquestes característiques o una xarxa social occidental havia implementat un sistema de pagament.Una de les idees més difoses per Musk a les seves piulades és aquesta mesura de pagar per la verificació. A més, el propietari de Twitter ja parla del seu pla de subscripció que es dirà "Blue" (per ara) i, segons les informacions contradictòries que ha anat facilitant. Musk, amb un to burlesc i fent servir bromes, mems i altres declaracions iròniques, deixa molt clara la seva posició. Especialment contra els detractors.Ha deixat molt clar que vol que "el producte deixi de ser l'usuari i passi a ser-ho el mateix Twitter". Una mesura que no està rebent un gran suport de la comunitat i encara menys de personalitats públiques amb el verificat. Un d'ells va ser l'escriptor, que va etzibar una forta crítica a Musk.140? L'augment dels 280? Un terme mig? És una discussió que s'arrossega des de fa una dècada a la xarxa social. Musk també es posiciona de manera clara en aquest sentit: augmentar els 280 caràcters actuals i, fins i tot, eliminar la restriccióles opinions de la gent". Aquesta mesura trencadora desfaria, en part, la singularitat de Twitter a l'hora de resumir conceptes (i, per això, crear fils a la plataforma).I en qüestió d'augments, el magnat sud-africà també vol permetre que a les piulades es puguinAixò provocaria una espècie de youtubització a Twitter en el sector audiovisual. És cert que la xarxa social té molt marcats els límits actuals dels vídeos que es poden incrustar, però la decisió de Musk pot alterar pràcticament tots aquests paràmetres.Musk també, que considera que ha de ser completament obert perquè la gent augmenti la confiança en la plataforma. Ell mateix va decidir "buscar" que en pensava la gent a través d'una enquesta a Twitter i va sortir de manera clara que estaven a favor dels algoritmes oberts.

