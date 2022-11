Pell de gallina amb Messi: Netflix avança el seu discurs al vestuari d'Argentina abans de la final

Dios mio bendito, pelos de punta con la charla de Messi antes de la final de la Copa América vs Brasil pic.twitter.com/ozu1waztdR — Manu. (@GxlDePaulinho) November 2, 2022

La important figura deno es pot resumir només en gestes esportives o per la seva tasca a la gespa. Com a líder de vestuari, el crack argentí és el puntal de la selecció d'Argentina, un dels seus "dos amors" (com va admetre ell en el seu moment, al costat del Barça). No és habitual veure grans discursos motivacionals per part de Messi en públic, un fet que en comptades ocasions es va poder veure en la seva etapa blaugrana. Els mítics "querían las tres? acá estan las tres" o la seva llarga crítica implícita contra el club en el moment en que la Champions " no les alcanzaba "., que prepara un documental sobre Messi i els altres jugadors d'Argentina en la seva victòria a la Copa América, ha fet públic el seu discurs al vestuari abans de jugarés el nou documental que Netflix estrena aquest 3 de novembre, amb tot un immens seguit de testimonis i moments inèdits en la celebració del torneig de futbol americà. Per anar fent boca, la plataforma ha mostrat el discurs de Messi al vestuari als seus companys just abans de sortir al terreny de joc a enfrontar-se als brasilers.però no com aquesta. No és així. Se li va sortir la cadena" explica el seu company i amic Angel Di Maria, abans d'aparèixer el discurs de Messi."No hi ha casualitats. Aquesta copa s'havia de jugar a Argentina i Déu la va portar aquí perquè l'aixequem al Maracanà i sigui més bonic per a tothom. Així que sortim confiats i tranquils que aquesta la portarem cap a casa", remata Messi, després d'un dels discursos més llargs que hagi fet i que hagin sortit a la llum. El documental, de tres episodis, estarà disponible a partir d'aquest dijous a Netflix.Hi apareixeran molts companys seus de la selecció, a més d'amics i altres coneguts, però també membres del Barça i alguns exblaugranes. La llista és llarga, però els més destacats són, entre d'altres.

