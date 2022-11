El «World Press Photo 2022» aterra a Barcelona amb cultures indígenes, tradicionals i qüestions identitàries

El(CCCB) ha presentat aquest dijous l’exposicióque es podrà veure des d’aquest divendres fins a l’11 de desembre. Organitzada per la Fundació Photographic Social Vision, la mostra arriba a la capital catalana després d’haver viatjat arreu del món.En aquesta edició prenen el protagonisme lesno hi falten altres temàtiques reincidents com laLa divuitena edició del concurs de fotoperiodisme aposta per un nou model territorial per assegurar una major diversitat d’autors i històries. En concret, el World Press Photoi elimina les categories temàtiques, centrant-se en el format.Així hi ha les fotografies individuals, reportatges fotogràfics, projectes a llarg termini i format obert. La mostra ofereix els treballs guanyadors de l’última edició del concurs de 2021 amb una àmplia visió dels

