Barcelona indemnitzarà amb més de 100.000 euros la família de l'home mort per una palmera

L'ha acceptatamba la mare i a la germana deque va morir aixafat per una palmera al parc de la Ciutadella el 25 d'agost del 2020, tal com ha pogut confirmar l'ACN. La informació avançada per El País explica que el consistori acata així la resolució de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, que s'ha pronunciat perquè l'Ajuntament i la família no arribaven a un acord sobre la quantia de la indemnització.Els lletrats de la Generalitat consideren que qui ha de respondre patrimonialment és l'Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona i. La família de la víctima ha anunciat a El País que recorrerà la decisió perquè creuen que és una reparació insuficient.L'informe definitiu de l'Ajuntament de Barcelona sobre la caiguda de la palmera, fet públic el novembre del 2020, va concloure que les dues causes de l'accident van ser unael mateix dia. Segons la investigació, el defecte intern havia estat causat per ratxes de vent anteriors al dia de l'accident, i el vent del mateix dia va acabar precipitant l'arbre.El mateix informe també recollia que en el moment de l'accident l'arbre estava al corrent de totes les tasques de manteniment i revisió, i no presentava cap defecte exterior que justifiqués la tala o una anàlisi més detallada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor