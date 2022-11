‼️ De Lewandowski a Zelenski: els nous caganers per aquest Nadal https://t.co/uzS7yPH9MR pic.twitter.com/Cb8UAAFdOk — NacióDigital (@naciodigital) November 3, 2022

Alguns dels nous caganers per aquest Nadal Foto: Caganer.com

El futbolista, la primera ministra italianao el líder del PP,, ja tenen una figureta dela la venda. L'empresa gironina Caganer.com ha anunciat aquest dijous les novetats de les figuretes per aquest Nadal, entre les quals també destaquen els cantants, el personatgede la sèrie Stranger Things, el presentador de televisióo el periodistaL'escultor de les figuretes,, ha recordat que aquest any ha estat molt "intens" a nivell polític pels relleus que hi ha hagut a diferents països. De fet, Alós ha assegurat que encara estan elaborant la rèplica del caganer de, el primer ministre del Regne Unit que va ser escollit fa poc. L'empresa gironina Caganer.com ha estrenat una quarantena de figuretes noves per aquest Nadal que des d'avui mateix ja han posat a la venda a través de la pàgina web i de les botigues que té a. En la faceta política és on hi ha més novetats pels relleus que s'han produït en diversos països, com la del canceller alemanyEn eltambé hi haurà un altre canvi, en aquest cas el de la figureta de, que ara passa a ser de príncep a rei. Alòs ha recordat que el caganer de la reinatenia molta sortida i ara confien que el nou monarca britànic agafi el relleu. Si bé fins ara ja tenien la figureta com a príncep, ara li afegiran la corona de rei.També serà el primer Nadal que visqui el caganer del primer ministre ucraïnès,. Malgrat tot, aquesta figura ja es va crear "fa mig any" aproximadament, quan va esclatar el conflicte armat entre. A banda de Lewandowski, en futbol també s'incorpora el davanter del Real Madrid,. En aquest cas, Alòs ha inclòs laen la figureta que ja es pot comprar.En l'àmbit cultural, també s'afegeix a la col·lecció el músic colombià. A més, l'empresa també aposta per recuperar figures històriques i aquest any el públic podrà comprar la rèplica del compositor. A banda, aquest Nadal també estrenen el caganer del magd'El Senyor dels Anells i El Hobbit o el superheroitambé tindran figuretes. L'empresa empordanesa estrena el ninot deo Vegeta de Bola de Drac.En l'àmbit d'oficis,estrena les escultures del lampista, les de director i directora d'orquestra i les de violinista i violoncel·lista. Per altra banda, els amants dels escacs podran comptar amb un taulell amb peces de caganer. Les escultures es podran comprar des de la pàgina web de l'empresa, a través de lesen diferents mercats dei també a les botigues físiques.Caganer.com disposa de prop de 600 figures de caganers elaborades artesanalment, una a una. Els més venuts de la seva història continuen sent els de, a més del clàssic caganer amb barretina. Els caganers de Caganer.com tenen el distintiu oficial de Producte Artesà Qualificat (PAQ), que atorga el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.

