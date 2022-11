Héctor Bellerín, en 10 frases: «Vivim en un patriarcat masclista en tots els sentits»

no és un jugador convencional. El jugador del, que ha tornat a casa aquesta temporada, destaca per la seva forma de veure la vida més enllà del futbol. I no en un sentit negatiu, com moltes estrelles del futbol abonades a la festa i a la vida nocturna. Bellerín, per forma de ser, pel seu pensament i pel seu estil, és diferent.Si bé és habitual que elsd'elit es mantinguin en parlar només de lai evitin pronunciar-se sobre altres aspectes, Bellerín no té problema en fer-ho. Per primer cop des que va arribar al Barça, ha concedit una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio. Repassem les 10 frases més destacades de l'entrevista.1. "Soc una persona que visc una vida molt normal; em prenc el cafè al bar de baix de casa meva, sempre he viscut així i no vull que el futbol ho canviï. Si normalitzes la teva vida, la gent també et veurà normal".2. "Sempre m'he mullat sobre aspectes socials; penso que és un punt d'opinió d'una persona qualsevol que vol aprendre i obrir debat encara que cada cop sigui més difícil perquè estem més polaritzats".3. "El medi ambient em preocupa i m'apassiona, és un estil de vida que vull que la gent conegui; el consumisme és l'arrel de per què el medi ambient està en una situació tan complicada".4. "Fa temps que només compro roba de segona mà, agafo el Bicing, el metro, vaig caminant, intento agafar molt poc el cotxe encara que sigui elèctric".5. "El gust per la moda em ve de família: la meva àvia tenien un taller a Badalona i la meva mare es va formar en el mateix; m'he criat entre màquines de cosir".6. "Avui dia estem molt jutjats per la nostra imatge personal, però per mi és el que sento que m'agrada; és una manera d'expressar què sento en aquell moment i no m'afecta el que diguin".7. "Acabar amb el racisme és qüestió d'educació, d'història, de com ha estat el passat i la realitat que moltes vegades es vol amagar; molts cops ni ens adonem que estem sent racistes".8. "Vivim en un patriarcat que és masclista en tots els sentits i a vegades llegeixo joves que sembla que anem enrere; però penso que com a societat estem millorant de mica en mica".9. "M'agrada estar informat, arribo als entrenaments escoltant la ràdio i m'agrada llegir la premsa quan faig tractament amb els fisioterapeutes. Si vols ser una bona influència, has de saber què està passant al món".10. "Jugar al Barça sempre ha estat el meu somni; l'any que menys m'ho esperava ha passat i ha estat increïble tornar a ser prop de la família i els amics".

