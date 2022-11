El Parlament posa en marxa el mecanisme per sancionar Dalmases

A porta tancada i sense presència de periodistes. D'aquesta manera s'ha celebrat finalment aquest dijous la sessió de laper abordar la intimidació del diputat de Junts una periodista del FAQS . Els grups parlamentaris, "per assentiment", han decidit que existeixen suficients motius perper determinar si la mà dreta deha vulnerat el codi de conducta del Parlament, que estableix que els diputats han de mantenir una actitud "en tot moment respectuosa". Després dels procediments que porti a terme la comissió, aquesta acabarà elaborant un, òrgan que té la potestat per imposar una sanció a l'exvicepresident de Junts.La reunió de la comissió s'ha allargat més de-també s'havien d'avaluar altres dues vulneracions del codi per part de diputats de Vox- i el debat ha estat "extens", han assegurat fonts presents a la reunió. La intenció de la majoria dels grups, que així ho han verbalitzat i s'han emplaçat, és deixar enllestit l'informe en el termini d'unsperquè la mesa del Parlament imposi, a partir d'aquest document, una sanció a Dalmases que podria passar d'unaQuins són els següents passos? El procediment que marca la norma del Parlament és que ara s'hauria de dur a terme una audiència amb el diputat afectat. Dalmases es troba de baixa des del mateix dia en què va dimitir com a vicepresident del partit, ia la comissió de l'Estatut dels Diputats exposant laque ja podria substituir aquesta audiència. A més, els grups han convingut a demanar dos documents que ja són públics: l'acta de la comissió de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) en la qual, i l'informe també de la CCMA que certifica la intimidació de Dalmases.Aquestes seran lesa partir de les quals la comissió durà a terme el seu informe. Els grups han consensuat que sigui el president d'aquesta, el diputat, qui redacti una proposta de document sobre el qual cada grup podrà fer les seves correccions i esmenes. Un cop tingui el, s'elevarà a la mesa perquè prengui laAquesta és la primera vegada que el Parlament engega un mecanisme sobre el codi de conducta, que va ser aprovat l'any 2016 amb el suport de tots els grups i l'abstenció del PP. En ser la primera vegada, la mesa d'aquesta comissió havia manifestat diversos dubtes sobre com procedir, i també els ha expressat el mateix Cuevillas a l'inici de la sessió, que s'ha fet amb el micròfon obert. Així, ha exposat que li han sorgit "molt dubtes" sobre ladel codi de conducta, que ha qualificat de "nyap" -en una entrevista a TV3 abans de l'inici de la sessió-, ja que considera que les infraccions i sancions han d'estar estipulades per rA més, ha lamentat que s'estigui "ventilant un procediment disciplinari des d'una comissió de".Aquestes declaracions no han agradat a alguns dels partits de la comissió, els mateixos que havien pressionat per convocar-la . El diputat d'ERCha defensat que el codi de conducta "és prou clar" i ha criticat que s'hagi trigat tant a convocar la sessió: "La celeritat hauria estat la millor resposta", ha apuntat. També la diputada cupaireha lamentat que s'hagi dilatat "excessivament" i ha criticat les declaracions de Cuevillas, que creu que "treu valor a la comissió". Al seu torn,(En Comú Podem) ha censurat que Cuevillas hagi qüestionat la validesa jurídica d'un codi de conducta aprovat "per unanimitat amb l'abstenció del PP".La intimidació del diputat a la periodista del FAQS no és l'únic cas que involucra la mà dreta de Borràs . En l'executiva de Junts que va acabar amb la dimissió de Dalmases com a vicepresident del partit, dues dirigents també van certificar la conducta agressiva del diputat, que segons aquestes veus, també hauria actuat amb autoritarisme amb companys del seu mateix grup parlamentari. També El Periódico ha publicat nous testimonis que asseguren haver estat víctimes de Dalmases. Tot i haver-se conegut en privat i en públic aquestes qüestions, Junts desitjava, amb la dimissió de Dalmases com a vicepresident , que la polèmica quedés enterrada. Han estat la resta de partits, però, que s'han agrupat per forçar l'anàlisi de si el comportament d'aquest representant de la cambra catalana requereix una

