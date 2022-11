L'aliment protector contra el càncer d'endometri, segons un estudi català i de Harvard

Un estudi epidemiològic liderat per la investigadora de l'Institut Català d'Oncologia (ICO)/Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL)i la Universitat deha conclòs que elpodria tenir un efecte protector davant deld'L'estudi ha avaluat l'associació entre elde cafè i el risc de patir un càncer d'endometri ha observat que aquelles dones que bevien cafè tenien aproximadament un 10% menys de risc de patir un càncer d'endometri. A més, es va poder veure que aquesta disminució era encara més important en lesque tenien, que és el principal factor de risc de patir aquesta malaltia, i on és més evident l'efecte beneficiós del cafè i els seus compostos.L'estudi s'ha fet combinant dades de dones d'arreu del món incloses en el consorci E2C2, Epidemiology of Endometrial Cancer Consortium. En concret, s'han combinat les dades de més de 40.000 dones, algunes amb càncer d'endometri (12.000) i la resta lliures de, tenint en compte factors de risc com obesitat,, consum deo edat de laEstudis previs apuntaven a aquesta associació però fins ara no s'havia explorat mai en unatan nombrosa i tenint en compte tants factors de. La investigadora principal ha apuntat però que els mecanismesdarrera d'aquesta associació no se saben del cert, tot i que els investigadors creuen que tenen a veure amb determinats components del cafè com poden ser elso altres. Aquests podrien ser capaços de reduir els nivells d', duesimplicades en l'origen d'aquest tumor.Els resultats podrien plantejar obrir les portes a feramb suplements que continguin aquests compostos i poder fer petites intervencions en grups de pacients concrets amb més risc de patir la malaltia per tal d'observar l'. Crous-Bou ha destacat la importància de confirmar l'efecte beneficiós dels compostos del cafè, ja que és unamolt consumida arreu.

