Exhumen les restes del general franquista Queipo de Llano a Sevilla entre aplaudiments i proclames feixistes

Les restes mortals del general franquistahan estat exhumades aquesta matinada de la, situada a Sevilla. Després de diverses hores en el procés d'exhumació -entre proclames feixistes, aplaudiments i altres ovacions per part de familiars i nostàlgics del franquisme-, cap a dos quarts de tres de la matinada ha pogut ser retirat el cos del dirigent del règim i un dels responsables del cop d'estat de 1936. També ha estat exhumat el cos de, un altre dels principals generals franquistes, mà dreta de Queipo de Llano.Tots dos han estat exhumats després del requeriment formulat pel govern de la Moncloa en compliment de la nova llei de memòria democràtica a la Germandat de la Macarena. Aquesta prohibeix la presència de restes de dirigents del cop d'estat del 1936 en llocs preeminents d'accés públic."les restes mortals de dirigents del cop militar de 1936 no podran ser ni romandre inhumades en un lloc preeminent d'accés públic, diferent d'un cementiri, que en pugui afavorir la realització d'actes públics d'exaltació, enaltiment o commemoració de les violacions de drets humans comeses durant la Guerra Civil o la dictadura".En aquest sentit, el govern espanyol va voler mantenir un contacte directe amb la germandat. El secretari d'Estat de Memòria Democràtica,ja havia explicat que després de remetre el seu departament una carta a la germandat amb el requisit esmentat, va mantenir una conversa telefònica amb el germà gran de la Macarena, José Antonio Fernández Cabrero, que segons les seves paraules va mostrar la seva "total sintonia" amb la carta.El procés d'exhumació ha començat a fer-se visible al voltant de dos quarts de dotze de la nit, quan sortia un cotxe fúnebre de la basílica. Per raons de seguretat, no s'ha especificat a quina hora ha començat tot plegat. Diversos familiars presents a la basílica han cridat consignes en honor de Queipo Llano, del dictador Francisco Franco i contra la presidenta de l'associació Nuestra Memoria,, una entitat andalusa en defensa de les víctimes del franquisme. "Calla, tros de puta", li han cridat diversos familiars.els ha respost Maqueda, com recull el diari de Sevilla.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor