Els cinc consells de l'OCU per estalviar més de 50 euros de factura de la llum

Cal revisar la potència contractada

Desendollar aparells

Electrodomèstics eficients

Quina és la teva tarifa? Compara-ho, guanyaràs temps i diners

Milers de llars de tot Catalunya pateixen l'augment de preus de la llum. Cada mes, la factura de l'energia fa un bon forat a les butxaques dels catalans, que intenten superar aquesta situació de crisi -primer generada per la pandèmia de Covid i després per la guerra d'Ucraïna- fent mans i mànigues. Tot i que les mesures implementades pel govern espanyol i per la Generalitat han pal·liat, els preus segueixen en augment. En aquesta situació,ha volgut donar a conèixer diversos trucs i consells útils per estalviar fins a 40 euros, afirmen, de la factura mensual de la llum.Cal estar atent a quina mena de contracte es té amb les operadores energètiques, a més de revisar el consum d'aquests últims mesos. Per això mateix, l'OCU posa a disposició els seus coneixements i consells per intentar rebaixar un preu que es manté en alça. Len un 14,4% respecte de l’any passat i ha arribat als nivells del setembre de 2021, quan va superar per primera vegada els 100 euros.Des de l'OCU es recomana al consumidor revisar a consciència quina és la potència elèctrica contractada amb la companyia. Expliquen que és necessari, per mantenir un bon control, consultar a la factura quin ha estat el màxim de potència en el consum d'aquell mes: en el cas que estigui per sota, el consum, de la xifra màxima contractada, es recomana demanar una modificació per tal de rebaixar el preu de la factura. Es poden arribarde potència reduida.Sembla mentida, però el fet de desendollar tots aquells electrodomèstics o aparells electrònics que es troben en "stand-by" et fa estalviar en el consum global de l'electricitat. Segons l'OCU, cal desendollar tots aquells que no es fan servir de manera regular (com per exemple un assecador de cabells). El simple gest de deixar-los endollats sense fer-los servirla factura total. A més, des de l'organització recomanen al consumidor fer servir aquells electrodomèstics que més consumeixen (rentadores, rentaplats etc) en els horaris de menys afectació a la factura. Els pots escoltar aquí.Una inversió eficient és la de pagar més per electrodomèstics eficients a nivell energètics, aquells que tenen l'etiqueta A. S, el G, la diferència de preu de la factura mensualEl cost d'aquests aparells és més elevat, però l'OCU ho recomana perquè a llarg termini és molt més barat en conjunt.L'OCU deixa molt clar que l'usuari ha de valorar de manera comparativa les diferents tarifes d'electricitar per conèixer si s'està fent servir una competitiva (i perjudicial per al consumidor) o es pot millorar la condició estructural del seu pis, casa o habitatge. Només contractant una tarifa més beneficiosa per a una llar, apunten des de l'OCU, una familia amb un consum anual mitjà de 3.500 kW

