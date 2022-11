Arranca la construcció de l'edifici més gran del món on viuran 9 milions de persones

Un edifici-ciutat de 170 quilòmetres de llargada i 500 metres d'altura per fer habitable un dels deserts més inhòspits del planeta. És el projecte "", de l', que ha començat a convertir-se en una realitat amb l'inici de la seva construcció i que ha de permetre que 9 milions de persones visquin en una ciutat del futur. Una ciutat al mig del, on es disputaran elsPer ser exactes, "The Line" forma part d'un projecte encara més gran i ambiciós, que és el de la ciutat sintètica de, que inclourà moltes altres estructures artificials, com una gran pista d'esquí. La megaedificació consistirà en una, per fer rebotar els rajos solars i permetre la vida en condicions naturals molt adverses.En aquesta mateixa direcció, l'interior estarà, amb un ambient climatitzat, arbres i llacs, que envoltaran els habitatges. Tot, amb. Per tal de plasmar els plànols a la realitat, des de fa uns dies, s'està mobilitzant un gran conjunt de màquines excavadores i camions que treballen de Sol a Sol.

