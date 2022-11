Aconsegueixen extirpar el 90% del tumor cerebral a l'Oliver

Un trasllat en avió fet amb molta cura

Els metges de l'hospitalhan extirpat el 90% del tumor cerebral de l' Oliver , el nen que ha passat aquest dimecres per una operació molt complicada que ha durat fins a 10 hores. El menor, de poc més de 2 anys, s'ha fet popular pel seu trasllat des de casa seva, a, fins aper ser intervingut - ja havia estat operat per primer cop a la capital catalana el passat divendres-.L'operació ha començat a les vuit del matí d'aquest dimecres i s'ha allargat fins a les 18 hores, durant les quals hi han participat més de 15 professionals liderats pel neurocirurgià. Ara, tal com ha informat l'hospital barceloní, l'Oliver es recupera a l', en la qual estarà ingressat durant uns dies fins que sigui traslladat a planta. Posteriorment, s'avaluarà el tumor per preparar el tractament oncològic més adequat.El pare de l'Oliver ha celebrat en declaracions als mitjans que "" i ha explicat que ara enfronten els dies més decisius per a la plena recuperació del seu fill. Tanmateix, ha reconegut queper la família, tot i que ja sabien que la intervenció es podia allargar.Procedent de Mèxic, concretament de, el nen (que) ja va ser intervingut divendres passat en una primera operació que va ser tot un èxit. La primera de totes les operacions va ser per intentar frenar laque patia, que és bàsicament l'acumulació de líquid a dins de les cavitats profundes del cervell. Si hi ha massa líquid s'exerceix una forta pressió sobre l'òrgan, creant molts problemes.Només el Sant Joan de Déu-a més de ser pràcticament l'únic hospital que es va oferir voluntari- en una intervenció tan complicada, d'aquestes característiques, en una zona tan vulnerable com el cervell i per a un nen tan petit com l'Oliver.a l'aeroport del Prat. Una UVI mòbil ja l'esperava a la pista cap al centre mèdic. També el seu pare i el seu tiet. Allà, se li ha realitzat un escàner per a poder sotmetre'l a una intervenció d'urgència per treure-li la porció més gran possible del seu tumor. L'hospital de Sant Joan de Déuper les xarxes socials perquè la sanitat pública mexicana havia rebutjat realitzar-li la cirurgia per la seva gran complexitat.L'evolució mèdica de l'Oliver es va convertir en, els seus pares van decidir portar-lo a l'hospital perquè es trobava dèbil i apàtic. Allà, se li va diagnosticar un càncer cerebral de pronòstic greu que li provoca hidrocefàlies -aigua al cervell-. Amb la seva arribada a Barcelona, ja ha aconseguit superar el primer entrebanc per la seva recuperació.

