Sharon Stone anuncia que té càncer

L'actriuha anunciat aquest dimecres que té càncer. En un comunicat que ha publicat a les seves xarxes socials, la protagonista d'"Instint bàsic" ha explicat que es tracta d'un "". Stone va demanar una segona opinió mèdica per un fort dolor que no millorava quan va rebre el mal diagnòstic.El tractament al qual se sotmetrà farà que l'actriu, de 64 anys, estiguiper tal de recuperar-se totalment. Sharon Stone ha aprofitat la publicació per demanar a totes les dones que demanin sempre una. "Pot salvar-vos la vida", ha implorat.No és el primer revés mèdic que rep Stone. L'executora del creuat de cames més famós del cinema va patir unpel qual va perdre la memòria a llarg termini, així com part de l'audició de l'oïda esquerra i problemes de tartamudesa. "No sentia la cama esquerra i vaig haver de tornar a aprendre a caminar, parlar, llegir i escriure", va explicar al programa El Hormiguero. A banda, ha tingutal llarg de la seva vida.

