L'Hospitalet optarà a acollir la seu de l'Agència Espacial Espanyola

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

presentarà aquest divendres la seva candidatura a acollir la seu de, que estarà lligada a l’Agència Espacial Europea i s'espera que es posi en marxa l'any que ve. Ocuparà uns 3.000 metres quadrats i s’ubicarà en un lloc amb bones comunicacions i a menys d’una hora d’un aeroport internacional. A més, haurà de comptar amb un bon entorn hoteler.Des del consistori creuen que estan ben posicionats tenint en compte aquests requisits i treballen per presentar la “millor oferta possible”.va assegurar el primer tinent d’alcalde, Fran Belver, durant el ple del 26 d’octubre on es va aprovar presentar la candidatura amb el vot favorable de, que es va abstenir.La segona ciutat més poblada de Catalunya haurà de competir ambentre d’altres, que ja han presentat la seva candidatura. El termini de presentació finalitza aquest divendres. La comissió cultiva presidida per la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, elaborarà un dictamen analitzant les pobles seus i serà el Consell de Ministres qui decidirà la candidatura guanyadora.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor