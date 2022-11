La cimera del clima d'Egipte o l'enèsim intent de passar de les paraules als fets

La Xina, la UE i els Estats Units, ara més difícil

Els dubtes d'Egipte

Sense presència institucional catalana

Un any més laintentarà complir l'objectiu etern de trobar acords entre les potències mundials per aconseguir frenar -molt probablement ja és impossible de revertir- el. Ho farà des d'en la seva 27a edició i en un context molt més difícil que el de la COP de l'any passat, celebrada a. Malgrat tot, el que es va quedar en paraules en aquell moment ara es buscarà plasmar en compromisos i fets reals, en un context, evidentment, condicionat per l'escenari geopolític i laEl fet que se celebri a la ciutat egípcia deés un senyal del gran propòsit de la conferència d'aquest any: garantir finalment el suport econòmic promès als, que són els menys implicats en l'però a la vegada són els territoris més castigats. Qui paga aquesta injecció de capital xifrada en 100.000 milions de dòlars? Aquest serà probablement el principal punt de debat i on altre cop les grans potències i el primer món tornaran a posar en evidència la diferència entre lesi elsLa cimera comença aquest diumenge i s'allargarà fins al 18 de novembre, però és prou previsible que s'allargui uns dies més buscant sortir amb unque ben segur que serà in extremis, vistos els precedents d'anteriors cimeres. Com ja ha succeït també en trobades passades, el principal valor d'aquestes cimeres és treballar per avaluar i donar compliment a l', que diu que cal mantenir la temperatura del planeta per sota dels 1,5 °C respecte dels nivells preindustrials.En el fons, la COP27 intentarà, per enèsim, cop passar de les paraules de Glasgow als fets. Cal recordar que en la passada cimera hi va haver acord, però de mínims , a última hora i sense complir les expectatives. Després de jornades maratonianes dei una pròrroga, es va poder segellar unentre els països participants. Un "acord imperfecte", com reconeixien alguns dels delegats, que malgrat tot mantenia viu aquest límit d'escalfament global a 1,5 graus abans deEl compromís de les potències més contaminants és el principal factor clau en la lluita contra el canvi climàtic, però si ja era difícil trobar punts dequan el context internacional estava més calmat, ara encara ho sembla més. Només un any després que lai elsassolissin un acord inesperat per reduir emissions , el consens entre els dos països es preveu més complicat en el marc d'una guerra a Ucraïna que ha tensat les relacions geopolítiques a nivells de fa unes quantes dècades.Lluny queda aquell pacte en què els dos majors emissors de diòxid de carboni del món s'instaven a "treballar plegats" i reconeixen la "urgència de la crisi climàtica". Ara, la gran preocupació té noms i cognoms i es diu les seves intencions d'arribar fins al final a Ucraïna , amb efectes col·laterals, com la crisi energètica que tasta Europa. La Xina no ha donat suport formalment a les tropes russes, però tampoc ha condemnat la invasió. Al seu torn, els Estats Units i las'han unit com mai abans havien fet en coordinació amb unaque també ha reviscut després d'anys de pràcticament irrellevància. La creació d'aquests dos blocs, inevitablement, ho recaragolen tot més.L'elecció d'Egipte per presidir el que de facto són les converses climàtiques dels països de lesno ha quedat exempta de polèmica. En primer lloc, perquè la presidència egípcia en aquesta cimera serà per a, que és ministre d'Exteriors del país però no té cap mena de formació en assumptes vinculats amb el clima. Normalment, els països intenten elegir un càrrec vinculat amb el motiu de la cimera, però en aquest cas, la ministra de Medi Ambient,, només tindrà un paper secundari de "coordinadora". D'aquesta manera, es perpetuarà l'hegemonia masculina en aquestes cimeres, ja que de les 27 que s'han celebrat només cinc les ha liderat una dona.Cal tenir en compte que aquest tipus de trobades generen multitud de protestes d'activistes que són crítics amb l'actuació per combatre el canvi climàtic i es tem que Egipte vulgui reprimir-les amb l'objectiu que la cimera es desenvolupi sense incidents encara més veient la recent onada d'accions en museus atacant obres en protesta contra l'ús de. Per això, l'Alt Comissionat de l'per als, ha instat les autoritats egípcies a garantir que aquestes manifestacions es puguin dur a terme respectant laPel que fa a casa nostra, aquest any no hi ha presència confirmada ni delni de l'Ajuntament de. Cal recordar que les dues institucions van ser presents en la cimera de Glasgow de l'any passat amb els seus màxims dirigents,respectivament. Precisament des de la ciutat escocesa, el president de la Generalitat va confirmar que l'executiu posaria en marxa l'energètica pública que s'ha certificat fa només unes setmanes però que per ara s'ha quedat en l'autoconsum . Al seu torn, l'alcaldessa de Barcelona va liderar amb Londres una aliança de grans capitals per demanar més ambició per fer front a l’emergència climàtica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor