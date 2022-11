Les analítiques descarten que l'ADN a la roba d'Helena Jubany sigui de l'únic acusat

Nou perit lingüístic

Les, la jove bibliotecària que va ser assassinada el desembre de 2002 a Sabadell , no són dedel cas,. Així ho ha determinat l'anàlisi de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, però ha establert que, un home, a més de la mateixa Jubany.D'altra banda, el mateix òrgan ha examinat, de forma parcial, lesde Jubany i en l'informe s'ha subratllat que precisament aquesta "parcialitat" obtinguda fa que els resultats "només es poden fer servir per excloure" i "no d'inclusió". És per això que el jutge del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell, que instrueix la causa, ha ordenat la, perquèEs tracten de mesures indicades, l'acusació particular en el cas. A més, també el titular ha demanat que es faci una inspecció d'aquesta mostra masculina i es compari amb el que hi havia als genitals de la víctima . Quant a l'examinació de l'ungla de Jubany s'ha descobert, que també s'ha requerit fer la comparativa.D'altra banda, ha reclamat que la policia espanyola, encarregada de la investigació, busqui articles, assajos i llibres o"en la data més propera a 2001". Amb la finalitat que pugui corroborar que l'escrit dels anònims que va rebre Helena Jubany abans de morir eren seus, després que el mateix jutge establís la "substancial" vinculació En aquest sentit, s'instarà elque aporti alguna documentació, com ara el contracte laboral per corroborar-ho, ja que va estar treballant en aquest organisme supramunicipal en l'època de l'assassinat de Jubany.A més, el magistrat ha demanat undel Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya, per tal que faci. Seria un nou expert en la matèria que tractarà els textos que va rebre, juntament amb l'orxata i el suc de taronja -on es van trobar grans dosis de benzodiazepina-, la víctima.

